Palmeiras e São Paulo duelam neste sábado pelo Brasileirão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo neste sábado (12), às 18h30, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois rivais sob intensa pressão física e tática. Separados por objetivos opostos na tabela nacional, alviverdes e tricolores entram em campo dividindo suas atenções com decisões decisivas em competições continentais na próxima semana, o que exige de suas comissões técnicas um delicado equilíbrio na gestão de elenco.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Dorival Júnior enfrenta o dilema de priorizar o Brasileirão ou o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors. Após a derrota por 1 a 0 na Argentina, o Tricolor tem menos de 72 horas de intervalo até o reencontro da próxima terça-feira.

No entanto, a incômoda proximidade com a zona de rebaixamento impede uma preservação maciça de titulares. O treinador já sinalizou que a realidade do campeonato nacional não permite poupar da mesma forma que o rival argentino planeja fazer, apesar de manter a confiança na resposta física do grupo. O cenário fica mais complexo devido ao departamento médico: além de Luciano, que trata um edema na coxa esquerda e virou dúvida, o clube segue sem contar com Lucas, Lucca, Bobadilla e Buta.

Do outro lado, o Palmeiras vive a oportunidade inédita de brigar simultaneamente pelas três frentes da temporada, mas sente os efeitos da maratona. Com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, o Verdão viu sua vantagem na liderança derreter para apenas um ponto em relação ao Flamengo. O técnico Abel Ferreira tenta gerenciar o grupo antes da viagem ao Equador para encarar a LDU na altitude de Quito, onde jogará por um empate para avançar à semifinal da Libertadores. O português reforçou que jogará uma partida por vez, mantendo as ambições do clube intactas.

Para a partida de sábado, Abel terá as ausências confirmadas de Barboza e Marlon Freitas, suspensos, mas ganha o retorno de Andreas Pereira. O desgaste físico, que já atingiu atletas que defenderam suas seleções como Piquerez, Gustavo Gómez e Arias, soma-se aos desfalques de Jefté, Sosa e Paulinho. O lateral Piquerez admitiu a queda de pontos recente do time na segunda metade do campeonato, mas ressaltou que a sequência insana de jogos é igual para todos.