Raphinha é cortado da seleção brasileira após exame apontar edema

A CBF anunciou ontem o corte do atacante Raphinha da seleção brasileira. Segundo a entidade, um exame de imagem constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita do jogador do Barcelona.

“Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da Seleção Brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia”, publicou a CBF em seu site oficial.

Raphinha foi substituído no intervalo da partida contra a Austrália, nesta terça-feira, em Brisbane, vencida pela seleção brasileira por 4 a 2. O atacante marcou, de pênalti, um dos gols do Brasil. Endrick entrou no lugar do camisa 10 no segundo tempo

Desta maneira, Raphinha será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti para o amistoso inédito contra a Índia no sábado, 3 de outubro, em Calcutá. O compromisso encerra o giro internacional da seleção brasileira nesta Data Fifa.

Aos 29 anos, Raphinha vive um dos melhores momentos de sua carreira. O brasileiro soma 14 gols em oito jogos na temporada 2026/27 pelo Barcelona, sendo 12 nas sete primeiras rodadas da La Liga, competição em que lidera a artilharia.

Presidente do Barcelona critica Super Data Fifa

Joan Laporta, presidente do Barcelona, criticou a realização da Super Data Fifa após saber do corte do atacante Raphinha. Um dos pilares do time da Catalunha, o jogador brasileiro corre o risco de desfalcar a equipe nos próximos compromissos da equipe espanhola o na La Liga e na Champions League.

“É uma notícia que nos preocupa muito. Não estamos felizes com isso. Já aconteceu com outros e esse é o risco dessas paradas tão longas”, afirmou o mandatário num claro tom de desabafo pela situação do atacante à Catalunya Radio.

E a preocupação do dirigente se justifica pelo fato de a contusão (coxa direita) ser na mesma região em que o atleta já tinha apresentado problemas em outras duas convocações para integrar a seleção brasileira.

Os próximos passos agora vão ser determinados pelo resultado do exame de ressonância magnética para que o departamento médico do clube possa estudar a melhor forma de recuperar o jogador visando o decorrer da temporada.

Líder do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento em sete rodadas, o Barcelona volta a campo pelo torneio no dia 10 de outubro (sábado) para receber o Getafe no Camp Nou. Já pela Champions League, o próximo compromisso vai acontecer três dias depois (13/10), diante do Galatasaray, como visitante.