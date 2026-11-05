Comitiva de prefeitos conhece ensino em tempo de integral de Apucarana

Apucarana recebeu ontem representantes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) para apresentar o modelo de educação em tempo integral desenvolvido na rede municipal de ensino. A visita integra a primeira missão nacional da entidade, que reúne gestores públicos de 12 cidades de cinco estados brasileiros para conhecer experiências bem-sucedidas de políticas públicas. A programação começou em Londrina, passou por Apucarana e seguiu para Maringá.

A recepção ocorreu no gabinete do prefeito Rodolfo Mota, com a presença de Gilberto Perre, secretário executivo da FNP e natural de Apucarana, além de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e secretários municipais de vários municípios integrantes da missão. Após a coletiva de imprensa, os visitantes seguiram para conhecer uma escola municipal e um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

O principal destaque apresentado pela administração municipal é a abrangência do ensino integral, que atende aproximadamente 95% dos estudantes da rede. Os alunos permanecem nove horas por dia nas unidades escolares e recebem uma carga ampliada de atividades pedagógicas, incluindo o dobro de conteúdo de português e matemática em relação à recomendação do Ministério da Educação, conforme informado pelo prefeito Rodolfo Mota.

“Temos um projeto pedagógico único, que integra o ensino de português e matemática com idiomas, esportes, cultura e outras atividades. Tudo é planejado para que nossas crianças tenham mais oportunidades de aprender e se desenvolver”, afirmou Rodolfo Mota, que também ocupa a vice-presidência de Relações Institucionais da FNP.

O prefeito ressaltou ainda que o modelo de educação integral de Apucarana tem uma trajetória de 25 anos, mas passou por novos investimentos e ajustes nos últimos meses. Segundo ele, também estão em andamento dez obras na área da educação. Outras iniciativas são a ampliação dos kits de uniformes escolares, o reforço na alimentação, o aumento das oficinas pedagógicas e a aquisição de materiais para oferecer mais apoio às crianças neurodivergentes. Na área de infraestrutura, a administração municipal prevê a climatização de 20 escolas municipais para o início do próximo ano letivo, com prazo máximo até março.

O prefeito destacou também a conquista os prêmios Cristovam Buarque e Gestor Público Paraná, além do primeiro lugar em planejamento e gestão da educação no Paraná. Ressaltou ainda os indicadores de aprendizagem alcançados pela rede municipal. No Ideb 2025, Apucarana obteve nota 7,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, resultado que a coloca em primeiro lugar entre os municípios de médio porte do Paraná.