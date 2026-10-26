2º turno leva 7,6 mil eleitores à mais para as urnas na região

Mais de 7,6 mil eleitores a mais compareceram às urnas no segundo turno das eleições presidenciais na região, que encerraram anteontem com reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No primeiro turno, disputado em 4 de outubro, 71.406 eleitores deixaram de votar nos 28 municípios. Anteontem, o número de pessoas que votaram passou para 63.797. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Em termos percentuais, a abstenção média caiu e de 19,79% no primeiro turno para 17%.

O aumento do comparecimento de eleitores às urnas foi registrado em todo país. Todos os municípios da região reduziram a abstenção. Em Apucarana, maior colégio eleitoral da região, a abstenção recuou 3,3 pontos percentuais, passando de 20.399 eleitores no primeiro turno, o equivalente a 21,66%, para 17.217, ou seja, 18,27% do eleitorado apto no último domingo. Em números absolutos são 3.182 eleitores a mais.

Segundo maior colégio eleitoral da região, Arapongas reduziu a abstenção de 20,55% no primeiro turno para 17,05%, mais de 3 pontos percentuais. No primeiro turno 17.350 eleitores deixaram de votar, número que reduziu para 14.396 no segundo turno.

Dos 28 municípios, Rio Branco do Ivaí registrou a maior abstenção, 21,31% dos eleitores não votaram no segundo turno, índice menor que os 23,95% do primeiro turno, seguido de Godoy Moreira, onde o percentual chegou a 20,42% no segundo turno, contra 22,18% no primeiro turno.

Por outro lado, os municípios com menor índice de abstenção foram Marumbi, onde 13,85% dos eleitores não compareceu às urnas no segundo turno – no primeiro turno 16,30% não votaram - e Arapuã, com abstenção de 14,04% no segundo turno e 16,21% no primeiro turno.

QUEDA RECORDE

Quase 3 milhões de eleitores a mais compareceram às urnas no segundo turno. Abstenção caiu em 18 unidades da Federação, com destaque para Bahia e Pernambuco, mas aumentou em nove Estados, principalmente no Norte.

A eleição presidencial de 2026 registrou a maior queda da abstenção entre o primeiro e o segundo turno desde a redemocratização, em 1989. A proporção de eleitores ausentes passou de 21,08%, em 4 de outubro, para 19,22%, neste domingo (25), uma redução de 1,86 ponto percentual. Em números absolutos, a quantidade de eleitores que deixaram de votar diminuiu em 2,96 milhões.