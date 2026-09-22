Apucarana decreta situação de emergência após temporal

O prefeito Rodolfo Mota, decretou ontem situação de emergência em Apucarana após o temporal com ventos de até 125 km/h registrado na noite anterior. O documento foi assinado pelo governador em exercício Darci Piana, que esteve ontem à tarde no município juntamente com o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira, para acompanhar os trabalhos de socorro aos atingidos.

“O decreto acaba ser homologado e isso nos abre a possibilidade de pedir mais socorro e mais ajuda”, ressaltou o prefeito que agradeceu prefeitos da região que forneceram lonas e enviaram equipes para ajudar os apucaranenses afetados. “A gente zerou o estoque de lonas de todas as cidades da região”, afirmou.

Estimativas iniciais da prefeitura apontam que mais de três mil famílias foram afetadas por destelhamentos e granizo. Além das residências, inúmeras empresas e prédios públicos, como o próprio edifício da prefeitura, escolas, postos de saúde e a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, sofreram danos estruturais significativos (leia mais nas pags A4 e A5).

Segundo o prefeito, os prejuízos na infraestrutura urbana e nos lares apucaranenses chegam à casa dos milhões de reais. Com a homologação do decreto de emergência pelo Governo do Estado, o município ganha respaldo legal e logístico para agilizar a liberação de recursos destinados à compra de telhas, cestas básicas e outros itens de primeira necessidade para a população atingida.

Durante a visita ao município o governador em exercício Darci Piana lamentou a situação e destacou a mobilização do Estado para ajudar as famílias. “A gente nunca espera as dificuldades, mas elas aparecem. Ontem à noite, infelizmente, várias cidades do estado, e Apucarana me parece que é a maior do que as demais, mas tudo o que é possível fazer, o nosso Corpo de Bombeiros está todo aqui”, afirmou. Piana destacou que exercício ressaltou que a operação conta com o apoio de agentes que estavam de licença e até de alunos do curso de formação.

O secretário de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, destacou que o governo acompanha de perto a força-tarefa. “A nossa prioridade é o restabelecimento da energia elétrica, também da internet, para que nós tenhamos condição de fazer um cadastro legítimo das pessoas que estão precisando. Trabalhamos com uma média de três mil famílias em um primeiro momento a serem assistidas, isso pode aumentar ou pode reduzir”, detalhou Teixeira.