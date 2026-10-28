Leilão define consórcio de novo sistema que vai abastecer Apucarana e Arapongas

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realizou ontem, da B3, em São Paulo, o leilão para a implantação da primeira etapa do Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Paraná (SAINP). A vencedora do certame internacional foi o Consórcio Águas do Paraná, que apresentou a melhor proposta com o menor Valor Mensal de Locação (VML), fixado em R$ 9.031.100,05. Na primeira etapa, as obras vão reforçar sistema de abastecimento dos municípios de Apucarana, Arapongas e Rolândia.

O consórcio vencedor é formado pelas empresas Blueocean Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, PB Construções SA e TGA Construção e Segurança Viária LTDA. A proposta vencedora representa um desconto de 3% em relação ao valor máximo previsto no edital.

O megaprojeto, que exigirá um investimento da Sanepar de até R$ 2 bilhões, marca uma inovação na atuação da Sanepar por meio do modelo de locação de ativos. Com vigência de 20 anos, o contrato estabelece que a empresa vencedora será responsável por elaborar o projeto executivo, construir toda a infraestrutura e disponibilizar os ativos — como tubulações, equipamentos e edificações. A operação do sistema, no entanto, continuará sendo feita integralmente pela Sanepar.

“Esta é uma das obras mais importantes do saneamento na história do Paraná para garantir o abastecimento de municípios do Norte do Estado, com um grande potencial para o desenvolvimento ainda maior da região. O SAINP será a obra com maior volume de investimentos num único contrato na história recente da Sanepar”, afirmou o diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley. Ele também destacou a segurança hídrica que o sistema trará até 2050. “Quando houver escassez hídrica em um município, o outro poderá suprir. Isso faz com que nós tenhamos a resiliência necessária para que o Paraná e a região continuem crescendo em ritmo acelerado”.

A primeira fase do SAINP mudará o patamar de abastecimento das cidades de Apucarana, Arapongas e Rolândia, adicionando 1.200 litros de água tratada por segundo ao sistema (ver infográfico). O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, acompanhou o leilão.

89 KM DE REDES

A diretora de Investimentos da Sanepar, Leura Conte de Oliveira, ressaltou as vantagens do modelo escolhido para viabilizar essa infraestrutura. “Só em relação a redes de distribuição, estamos prevendo a construção de 89 quilômetros de tubulações para transporte de água, além de novas captações, estações de tratamento e ampliação de reservatórios. Este modelo de locação de ativos nos dará a agilidade necessária na implantação dessas obras fundamentais”, explicou a diretora.

A próxima etapa do SAINP vai integrar também os municípios de Cambé e Londrina. Quando totalmente concluído, utilizando o Rio Tibagi como manancial estratégico, o sistema integrado alcançará a produção de 5,5 mil litros de água por segundo, atendendo diretamente a 1,4 milhão de consumidores no Norte do Estado.