Mais de 200 policiais reforçam segurança nos locais de votação na região de Apucarana

Mais de 200 policiais militares estarão mobilizados em Apucarana e nos outros 11 municípios da área de abrangência do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante as eleições deste domingo (04). Em Arapongas e Sabáudia, as forças de segurança também estarão presentes em todos as seções eleitorais para garantir a ordem e coibir crimes eleitorais.

Na região de Apucarana, a Polícia Militar atuará com capacidade máxima. “O 10° BPM realizou o planejamento e emprego de 100% dos esforços disponíveis em efetivo da unidade, incluindo o apoio de policiais militares de outras unidades da Polícia Militar, os quais realizarão o policiamento ostensivo e preventivo nas imediações das zonas eleitorais”, destaca o capitão Jefferson Philipe Claro Schelbauer, subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Ao todo, o contingente de segurança do 10º BPM contará com mais de 200 policiais militares.

Segundo o capitão Schelbauer, os trabalhos serão intensificados já na véspera das eleições. “O planejamento ocorre meses antes, acentuando-se nas semanas que se aproximam, iniciando efetivamente nas vésperas das eleições visando coibir crimes eleitorais, a manutenção da lei e da ordem, dentre outras medidas”, explica.

Ainda de acordo com o oficial, a partir do sábado (03), as equipes estarão nas ruas e nos locais de votação para conter práticas ilegais, como o derramamento de santinhos. Os pontos de maior atenção incluem os Tribunais Regionais Eleitorais, zonas eleitorais e os colégios com maior concentração de eleitores, como o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Estadual Nilo Cairo.

Fiscalização em Arapongas

Em Arapongas e Sabáudia, a segurança será coordenada pela 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em integração com a Guarda Municipal e a Polícia Civil.

De acordo com o aspirante Gustavo Fontana, aspirante da 7ª CIPM, as forças de segurança estarão, sem exceção, em todos os colégios eleitorais das duas cidades durante o pleito de domingo. “Haverá fiscalização e os principais delitos contra o espírito eleitoral, a questão do santinho, não fazer propaganda durante o dia, carro caracterizado em frente a colégios, compra de votos. A gente vai estar com o policiamento para coibir essa parte, a população pode denunciar, pode procurar um policial para oferecer essa denúncia”, acrescenta Fontana.

A população pode reportar qualquer irregularidade eleitoral em flagrante ligando para os telefones de emergência 190 ou pelo canal do Disque Denúncia 181.