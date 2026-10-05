POLÍTICA

min de leitura - #

Mais de 71,4 mil eleitores da região não votaram no 1º turno

Da Redação

| Edição de 05 de outubro de 2026 | Atualizado em 05 de outubro de 2026

Fique por dentro do que acontece em Apucarana, Arapongas e região, assine a Tribuna do Norte.

Mais de 71,4 mil eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições nos 28 municípios da região, segundo dados da Justiça Eleitoral, uma média regional de 19,79%. Em Apucarana, maior colégio eleitoral da região, 20.399 eleitores não compareceram às urnas, o equivalente a 21,66% do eleitorado apto no município. O percentual de 2026 é superior ao registrado na eleição presidencial de 2022. Naquele ano, 19.103 eleitores deixaram de votar, correspondendo a 20,19% do eleitorado apto, que era de 94.621 pessoas.

Com isso, a abstenção em Apucarana aumentou 1,47 ponto percentual em quatro anos. Em números absolutos, foram 1.296 eleitores a mais que não compareceram às urnas em relação a 2022. O clima chuvoso pode ter espantando o eleitor e era motivo de preocupação da Justiça Eleitoraj, Em Arapongas, foram 17.350 abstenções, o equivalente a 20,55% dos 84.444 eleitores aptos.

Dos 28 municípios, metade registrou índice acima de 20%. A maior abstenção foi registrada em Rio Branco do Ivaí, onde 23,95% dos eleitores aptos, 843 eleitores, não compareceram às urnas, seguida de São João do Ivaí, onde 2.039 eleitores não votaram, o equivalente a 22,52%.

Por outro lado, em o município de Arapuã registrou o menor índice de abstenção, apenas 16,21% dos eleitores não compareceram às urnas, índice semelhante a Kaloré, onde 16,23% dos eleitores aptos não votaram. Terceiro maior colégio eleitoral da região, Ivaiporã atingiu abstenção de 18,35%, com 4527 eleitores faltosos.

NO PARANÁ

No Paraná, 1.772.200 eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026. O Estado tinha 8.613.657 eleitores aptos e registrou 6.841.457 comparecimentos.

Com isso, a abstenção estadual foi de aproximadamente 20,58%, enquanto o comparecimento ficou em 79,42%. O percentual do Paraná ficou 1,08 ponto percentual abaixo do registrado em Apucarana, que chegou a 21,66%.

FALTOSOS PODEM VOTAR NO 2º TURNO

Eleitoras e eleitores que estão com o título regular e não votaram no 1º turno poderão votar normalmente no 2º turno, que acontecerá no dia 25 de outubro. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. No entanto, segundo a Justiça Eleitoral, é importante esclarecer que quem não votou no 1º turno e for votar no 2º precisa justificar a ausência às urnas nessa primeira etapa da eleição. O prazo vai até 3 de dezembro e a justificativa pode ser feita no e-Título; Autoatendimento Eleitoral e nos nos cartórios eleitorais.

No dia 25 de outubro, haverá nova votação no Paraná apenas para presidente da República. A eleição para governo do estado foi definida domingo, com vitória de Sérgio Moro (PL) no 1º turno.