Moro anuncia Pricilla Santana para secretaria de Fazenda

O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta terça-feira (20) a atual titular da Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Maria Santana, para comandar a mesma pasta em sua futura gestão. A economista é o primeiro nome confirmado para o novo secretariado estadual e também a primeira mulher anunciada para integrar a equipe de governo.

Pricilla ocupa o comando da Fazenda gaúcha desde janeiro de 2023 e tem experiência na administração pública federal e estadual. Segundo Moro, a escolha está relacionada à intenção de manter o equilíbrio das contas do Paraná e modernizar a estrutura administrativa.

“Nos últimos anos, manteve as contas do Rio Grande do Sul em ordem mesmo diante de desafios fiscais consideráveis. Fiquei honrado com a aceitação do convite e tenho certeza de que ela muito contribuirá na gestão das contas do Estado, com técnica e responsabilidade fiscal”, afirmou o governador eleito.

Formada em Economia, Direito e História, além de mestre em Direito, Pricilla trabalhou no Tesouro Nacional entre 2015 e 2022, quando exerceu o cargo de subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais. Nesse período, atuou na coordenação das relações financeiras entre União, estados e municípios. Também foi secretária-adjunta de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

A futura secretária participou de processos de privatização e desestatização e também integrou conselhos de administração e fiscais de instituições como Caixa Econômica Federal, Eletrobras, BNDES e Banrisul.

Desde agosto deste ano, Pricilla ocupa a segunda vice-presidência do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), responsável por atribuições relacionadas à implementação do novo tributo previsto na Reforma Tributária.

REDUÇÃO

Além de iniciar a formação do secretariado, Moro reafirmou nesta terça-feira a promessa de campanha de reduzir o tamanho da estrutura administrativa do Paraná. Segundo ele, o objetivo é diminuir a burocracia e aumentar a eficiência da gestão estadual.

“Nós vamos diminuir o tamanho da máquina, que hoje está inchada e acaba gerando muita burocracia e pouca eficiência. Foi uma promessa de campanha que iremos cumprir. Queremos ter um governo honesto e eficiente”, declarou.

O governador eleito também informou que aguarda a publicação de um decreto do atual governo, comandado por Ratinho Junior (PSD), para formalizar os procedimentos da transição administrativa.