Guarda compartilhada na era digital: TJ-PR lança aplicativo para auxiliar pais separados

O fim de um relacionamento conjugal não representa o encerramento das responsabilidades parentais. Ao contrário, quando existem filhos, a separação exige dos pais uma reorganização da rotina familiar, pautada no diálogo, na cooperação e, sobretudo, na preservação do melhor interesse das crianças e dos adolescentes.

Com essa finalidade, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) lançou, no dia 4 de novembro, o aplicativo “Guarda no Celular”, uma ferramenta digital gratuita desenvolvida para facilitar a comunicação entre pais e responsáveis e contribuir para o exercício da parentalidade compartilhada.

A iniciativa representa um avanço significativo no Direito das Famílias, especialmente porque enfrenta uma das principais dificuldades observadas após a separação: a comunicação entre os genitores.

Na prática, divergências aparentemente simples, como a definição de quem buscará o filho na escola, o agendamento de consultas médicas, a organização das férias ou o pagamento de despesas extraordinárias, frequentemente se transformam em conflitos que acabam chegando ao Poder Judiciário.

O novo aplicativo pretende minimizar essas situações ao reunir, em um único ambiente digital, informações sobre os filhos, calendário de compromissos, períodos de convivência, despesas e comprovantes, além de disponibilizar um canal específico de mensagens entre os responsáveis.

Mas qual é a relevância jurídica dessa iniciativa?

O Código Civil brasileiro estabelece, em seu artigo 1.583, a guarda compartilhada como modalidade de responsabilização conjunta dos pais pelo exercício dos direitos e deveres relativos aos filhos.

É importante esclarecer que guarda compartilhada não significa, necessariamente, divisão igualitária do tempo de convivência, tampouco exige que a criança permaneça metade do tempo na residência de cada genitor. Seu fundamento está na participação efetiva de ambos nas decisões relevantes sobre a vida dos filhos.

Nesse contexto, compartilhar a guarda pressupõe também compartilhar informações, responsabilidades e decisões.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, assegura prioridade absoluta à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, o exercício da autoridade parental deve estar orientado pelas necessidades dos filhos, e não pelas divergências pessoais existentes entre os adultos.

Outro aspecto relevante é que a utilização do aplicativo será voluntária e não substituirá acordos homologados ou decisões judiciais. A ferramenta também não poderá ser utilizada para descumprir medidas protetivas ou determinações que restrinjam a comunicação entre os responsáveis.

Inicialmente, o acesso estará disponível a maiores de 18 anos vinculados a processos de guarda ou convivência no TJPR, inclusive arquivados, ou a determinados acordos realizados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs).

Embora a tecnologia represente um importante instrumento de organização, é necessário reconhecer que nenhum aplicativo será capaz de substituir a maturidade, o respeito e a disposição dos pais para exercer uma parentalidade responsável.

Afinal, o maior desafio da guarda compartilhada não está na divisão do tempo, mas na compreensão de que os filhos não podem ser transformados em instrumentos dos conflitos decorrentes da separação.

A iniciativa do TJPR reforça uma premissa essencial do Direito das Famílias contemporâneo: a conjugalidade pode terminar, mas a parentalidade permanece.

Se você enfrenta dificuldades relacionadas à guarda, à regulamentação da convivência ou ao exercício das responsabilidades parentais, busque orientação jurídica especializada. O conhecimento dos direitos e deveres de cada genitor é fundamental para prevenir conflitos, garantir segurança jurídica e, acima de tudo, preservar o melhor interesse dos filhos.