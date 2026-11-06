Após 587 mm de chuva, Faxinal decreta situação de emergência

O Município de Faxinal decretou situação de emergência em razão dos prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram principalmente a zona rural. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 14.090/2026, assinado pelo prefeito Hermes Santa Rosa e publicado nesta sexta-feira (6). De acordo com o levantamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), Faxinal registrou um acumulado de 587 milímetros de chuva entre 29 de outubro e 5 de novembro. O episódio mais intenso ocorreu na madrugada de quinta-feira (5), quando enxurradas atingiram diversas localidades, provocando erosões, alagamentos e danos em estradas e pontes rurais, inclusive estruturas de madeira.

Entre as regiões afetadas estão Barreirinho e as Fazendas Araxá, Vovozinha e São João. Os danos comprometem as condições de tráfego e o deslocamento dos moradores, além de dificultarem o transporte da produção agrícola.

Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 1.200 pessoas foram afetadas. Entre as dificuldades enfrentadas pelas famílias estão o acesso aos locais de trabalho e o transporte de crianças e adolescentes até as unidades escolares.

O prefeito Hermes Santa Rosa destacou a dimensão das chuvas e a elevação do nível dos rios, especialmente do Rio Pereira, que subiu mais de 10 metros durante o período de maior intensidade das precipitações. “Foi uma situação muito preocupante. Tivemos uma elevação expressiva dos rios e muitos danos nas estradas rurais, além de problemas na área urbana, onde também foram registrados prejuízos na pavimentação. Precisamos aguardar condições climáticas adequadas para realizar os reparos com segurança e qualidade”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a recuperação exigirá recursos financeiros e apoio de outras esferas de governo, diante da extensão dos estragos.

CANCELAMENTOS

O excesso de chuvas vem causando preocupação em vários municípios da região. Em Rio Branco do Ivaí, que enfrenta alagamento causado pela cheia do Rio Branco, o prefeito Pedro Taborda anunciou ontem o cancelamento da festa de comemoração do aniversário da cidade, prevista para dezembro. A mesma medida foi anunciada em outros municípios como Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Cruzmaltina e Borrazópolis.