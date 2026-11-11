No rosto do pobre, encontramos Cristo

No próximo domingo, 15 de novembro, a Igreja celebra o X Dia Mundial dos Pobres, uma iniciativa instituída pelo Papa Francisco para recordar que o cuidado com os mais necessitados pertence à própria essência da fé cristã. Neste ano, somos iluminados pelo lema “O Senhor é o refúgio do pobre” (Sl 14,6), que nos convida a reconhecer a presença amorosa de Deus junto daqueles que enfrentam a pobreza, a exclusão e o abandono.

Mais do que uma data no calendário, esta celebração é um chamado à conversão de nosso olhar e de nosso coração, para que sejamos capazes de reconhecer, no rosto de cada pessoa que sofre, a presença do próprio Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus nos ensina que aquilo que fazemos aos menores de nossos irmãos é a Ele que fazemos (cf. Mt 25,40). Essa afirmação revela uma dimensão fundamental da vida cristã: não podemos separar o amor a Deus do amor ao próximo. A parábola do rico e do pobre Lázaro (Lc 16,19-31) também nos apresenta uma advertência importante. O problema do homem rico não estava simplesmente em possuir bens, mas em sua incapacidade de enxergar o sofrimento daquele que permanecia à sua porta. A indiferença havia criado uma distância tão grande entre eles que o pobre se tornara invisível aos seus olhos. Contemplar o rosto do pobre é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa e fraterna.

A pobreza não pode ser tratada apenas como uma estatística ou uma realidade distante. Por trás de cada situação de vulnerabilidade existe uma pessoa, uma história, uma família e uma dignidade que jamais pode ser esquecida. A fé cristã nos impede de permanecer indiferentes diante da fome, da miséria e da exclusão. A caridade e a justiça precisam caminhar juntas, pois não basta oferecer ajuda momentânea quando também somos chamados a enfrentar as situações que ferem a dignidade humana.

Por isso, o Dia Mundial dos Pobres deve despertar em nossas comunidades um compromisso que ultrapasse esta celebração. Nossas paróquias, pastorais, movimentos e famílias são convidados a cultivar uma verdadeira cultura do encontro, na qual os pobres não sejam vistos apenas como destinatários de ajuda, mas como irmãos e irmãs que fazem parte de nossa caminhada. Acolher, escutar, visitar, partilhar e promover oportunidades de vida digna são expressões concretas de uma Igreja que deseja permanecer fiel ao Evangelho.

Uma comunidade cristã não pode fechar suas portas enquanto tantos irmãos permanecem do lado de fora, esperando não apenas auxílio material, mas também respeito, proximidade e amor. Ao celebrarmos este Dia Mundial dos Pobres, confiemos à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana, todos aqueles que enfrentam a pobreza, a fome, a solidão e as diferentes formas de exclusão. Maria, que no Magnificat proclamou a predileção de Deus pelos humildes e necessitados, ensine-nos a olhar o mundo com os olhos de seu Filho. Que ela desperte em nossas famílias e comunidades um coração generoso, capaz de reconhecer a dignidade de cada pessoa e transformar a fé em gestos concretos de solidariedade. Sob seu olhar materno, que nossa Igreja seja sempre casa de acolhimento, lugar de fraternidade e sinal da esperança de Cristo para os mais pobres.