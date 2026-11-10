Empresas de Apucarana buscam adequação à nova escala 5x2

A pouco mais de um mês para a escala 5x2 entrar em vigor, empresas de Apucarana buscam se adequar à nova regra que diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução salarial. Entre as empresas que já implementaram a nova regra estão supermercados e uma rede de farmácias (ler box).

Para o operador de caixa de supermercado Danilo Henrique da Silva, 29 anos, a mudança é bastante vantajosa. “Está sendo bem tranquilo, porque consigo pegar dois dias da semana para folgar. Tenho um dia fixo, que é terça-feira, e outro que varia. Dá para dar uma descansada e resolver questões particulares”, relata.

No supermercado onde ele trabalha o setor de caixas iniciou os testes previamente, enquanto o restante da empresa vai aderir à regra em dezembro.

A auxiliar de caixa Andressa Ferreira, que trabalha no mesmo local, conta que a empresa faz testes para aderir a jornada 5x2 há cerca de cinco meses, bem antes da aprovação da emenda. “No começo foi difícil, a maioria dos funcionários saiu por ter dois empregos, mas agora a equipe se organizou. É bem flexível”, afirma. Segundo a funcionária, a necessidade de readequação gerou novas contratações e o estabelecimento segue com sete vagas em aberto.

ADAPTAÇÃO

Segundo a secretária-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap), Ediléia Ferreira Crepaldi, o momento é de adaptação e a entidade atua na orientação das empresas e monitora os testes realizados. “Até o momento, estamos recebendo mais dúvidas das empresas e departamentos de recursos humanos quanto à aplicação da emenda”, afirma.

Ediléia explica que as principais incertezas do comércio envolvem o trabalho aos sábados. “Explicamos que a segunda folga do trabalhador não cairá necessariamente no sábado. Para setores que já têm a folga aos domingos, haverá uma segunda folga de segunda a sábado. Não precisa ser sequencial”, detalha Ediléia.

O Siecap aguarda a emissão de uma nova nota técnica do Ministério do Trabalho com diretrizes complementares e, a partir de dezembro, quando a medida entrar em vigor, iniciará a fiscalização. Para a representante sindical, a alteração constitucional tem impacto direto na qualidade de vida. “É uma conquista positiva a toda a classe trabalhadora, que terá mais tempo para cuidar de si e de sua família, trabalhando mais feliz, leve e muito mais produtiva”, conclui.