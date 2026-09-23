Unidos, reconstruiremos Apucarana

No início desta semana, Apucarana foi duramente atingida por um vendaval, deixando marcas em diferentes pontos de nossa cidade. Casas, estabelecimentos, árvores e estruturas foram danificados, e muitas famílias precisaram lidar, de uma hora para outra, com prejuízos e preocupações.

Diante de acontecimentos assim, percebemos como somos frágeis diante da força da natureza, mas também descobrimos algo muito importante: nenhuma dificuldade precisa ser enfrentada sozinha. Em meio aos estragos, vimos também nascer muitos gestos de solidariedade. Pessoas ajudando vizinhos, famílias acolhendo umas às outras, trabalhadores empenhados em restabelecer os serviços, voluntários colocando suas mãos à disposição e tantas pessoas procurando ajudar como podiam.

É justamente nos momentos difíceis que compreendemos melhor o significado das palavras de São Paulo: “Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele” (1Cor 12,26). Somos uma comunidade, e aquilo que atinge um de nossos irmãos também deve tocar o nosso coração.

Agora é tempo de reconstruir. Reconstruir telhados, espaços e tudo aquilo que foi materialmente atingido, mas também fortalecer os vínculos que fazem de uma cidade muito mais do que um conjunto de ruas e edifícios. A reconstrução acontece quando deixamos de perguntar apenas pelo que aconteceu conosco e começamos a perceber também aquilo de que o outro necessita. Uma comunidade se torna mais forte quando cada pessoa oferece aquilo que pode: seu trabalho, seu tempo, seus recursos, sua oração ou simplesmente sua presença.

Como cristãos, somos chamados a transformar a fé em gestos concretos. Jesus nos ensinou, na parábola do Bom Samaritano, que o próximo é aquele de quem decidimos nos aproximar. Por isso, este é um momento para nossas famílias, comunidades e paróquias permanecerem unidas, especialmente próximas daqueles que sofreram maiores prejuízos. Apucarana será reconstruída também pela solidariedade de seu povo, pela capacidade de cuidarmos uns dos outros e pela certeza de que juntos podemos atravessar as dificuldades. Confiemos nossa cidade e todas as famílias atingidas à proteção de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana. Que Maria console aqueles que enfrentam perdas, fortaleça os que trabalham na reconstrução e desperte em nós um coração cada vez mais solidário. Sob seu olhar materno, que este momento difícil faça crescer entre nós a unidade, a fraternidade e a esperança, para que possamos reconstruir não apenas aquilo que o vento derrubou, mas também uma cidade cada vez mais unida e comprometida com o cuidado de todos.