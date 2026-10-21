A disputa pela presidência da Câmara

Finda a eleição do segundo turno para presidente da República neste domingo, as atenções do mundo político em Apucarana vão estar voltadas para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal. O atual presidente Danylo Acioli (MDB), candidato à reeleição, ainda não definiu a data para a votação da nova mesa executiva do legislativo. Pelo que determina a legislação, o pleito tem que ser realizado antes do recesso parlamentar de dezembro. Nada impede, no entanto, que possa ser antecipada para o final de outubro ou meados de novembro. Está claro que a disputa vai ser entre os vereadores Danylo Acioli e Tiago Cordeiro (PDT), este apoiado pelo prefeito Rodolfo Mota. Se a base do alcaide votar unida, a eleição de Tiago seria favas contadas, afinal o prefeito conta hoje com seis dos onze vereadores. Porém, em eleição de presidente da Câmara Municipal de Apucarana, nunca a lógica prevalece, embora o fato de a votação ser aberta iniba a traição. Se nada mudar, o alcaide está com a faca e o queijo na mão para eleger o presidente que bem entender.

Antecipando 2028 I

Restando ainda praticamente dois anos para as eleições municipais de 2028, pelo menos duas candidaturas já estariam sendo alinhavadas para brigar pela Prefeitura: Danylo Acioli e Carmen Izquierdo Martins, esposa do ex-prefeito Junior da Femac. Entre eles pode surgir uma dobradinha; a questão é sobre quem seria vice. Outros nomes ainda vão surgir nos próximos meses, sem contar o próprio Rodolfo Mota.

Antecipando 2028 II

Como é natural, o prefeito Rodolfo Mota deve disputar a reeleição e a briga que vai enfrentar é sobre quem será indicado vice. Nesse caso, o vice passa a ter muita importância, porque Rodolfo Mota, se reeleito, deve deixar a Prefeitura em 2030 para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara Federal; e seu vice assumiria o cargo e seria forte candidato à reeleição em 2032. Foi assim com Junior e Beto Preto.

Pagar pelos buracos

O motorista que utiliza as rodovias pedagiadas do Paraná e paga pelo serviço é obrigado a trafegar desviando de buracos e mais buracos, podendo causar um acidente ou, no mínimo, ter um pneu estourado. Não era assim com as antigas concessionárias que cuidavam das rodovias da região, como Rodonorte e Viapar. As atuais, EPR e Motiva, só pensam em arrecadar, não geram empregos e nada investem.

Um Bertoli na urna

Ainda a propósito da eleição municipal de 2028, pelo menos um dos irmãos Bertoli vai estar nas urnas na disputa pela Prefeitura. O nome da família mais cotado é o do empresário Luís Bertoli, que comanda o partido Republicanos em Apucarana. Luís sempre tem sido instado a disputar eleição, contudo, até então preferiu atuar nos bastidores. Já em 2028, segundo ele próprio, a história pode ter um final diferente.

Sobrinho abre mão

Em Arapongas, se o ex-prefeito Sérgio Onofre quiser disputar a Prefeitura em 2028, o atual prefeito Rafael Cita, que é seu sobrinho, não vai criar nenhuma dificuldade. Deixa de disputar a reeleição e apoia o tio, porque afinal é graças a Onofre que Cita é o atual prefeito da cidade. Já a oposição trabalha no sentido de lançar a dobradinha Paulo Grassano e o ex-vice-prefeito Jair Milani, que disputou em 2024.