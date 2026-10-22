Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul.
A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.
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No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.
No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.
Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.
Veja a lista completa:
|Estado
|Município
|Desastre
|Paraná
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Altamira do Paraná
|
Vendaval
|Paraná
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Santa Terezinha de Itaipu
|
Vendaval
|Rio Grande do Sul
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Alto Alegre
|
Vendaval
|Rio Grande do Sul
|
Bom Jesus
|
Chuvas intensas
|Rio Grande do Sul
|
Formigueiro
|
Chuvas intensas
|
Rio Grande do Sul
|
Veranópolis
|
Chuvas intensas
|
Santa Catarina
|
Arabutã
|
Granizo
?
Com informações da Agência Brasil