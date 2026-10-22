Chuvas: Defesa Civil decreta situação de emergência em cidades do Sul

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul.

A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.

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No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.

No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.

Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.

Veja a lista completa:



Estado Município Desastre Paraná Altamira do Paraná Vendaval Paraná Santa Terezinha de Itaipu Vendaval Rio Grande do Sul Alto Alegre Vendaval Rio Grande do Sul Bom Jesus Chuvas intensas Rio Grande do Sul Formigueiro Chuvas intensas Rio Grande do Sul Veranópolis Chuvas intensas Santa Catarina Arabutã Granizo

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Com informações da Agência Brasil