Prefeitos apostam em segundo turno

Alguns prefeitos da região instados por esta Tribuna dizem acreditar que o candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior, o deputado federal Sandro Alex, do PSD, vai estar no segundo turno para enfrentar o atual líder das pesquisas, senador Sérgio Moro (PL), na corrida pelo Palácio Iguaçu. Para estes prefeitos do Vale do Ivaí, haverá segundo turno com certeza. A tendência de crescimento apontada pela pesquisa Quaest, divulgada ontem, foi um grande alento para os apoiadores de Sandro Alex. Em eventual segundo turno, a aposta desses prefeitos é que o engajamento de prefeitos de outras regiões na campanha vai ser ainda maior e o peso da máquina, no entender deles, vai proporcionar a vitória do candidato do governador Ratinho Junior. Já para outros prefeitos que apoiam reservadamente Sérgio Moro ou estão em cima do muro, “ainda é tudo muito imprevisível e a vitória dele no primeiro turno não está descartada”. Para os principais analistas políticos do Paraná, o quadro como está hoje é mesmo de tendência para ter segundo turno e, nesse caso, o favorito para enfrentar Moro seria mesmo Sandro Alex, pelo peso do apoio de Ratinho Junior e da maioria dos prefeitos.

Vão faltar votos

A cada dia aparece um novo candidato a deputado estadual e deputado federal de outras regiões ciscando o eleitorado de Apucarana, através de supostas lideranças locais que chegam a vender apoio a peso de ouro. O problema vai ser o que esse pessoal vai justificar no dia 4 de outubro, quando forem confrontados com os votos apurados nas urnas. Alguns ensaiam a tradicional justificativa: “O povo não entendeu a mensagem”.

Ainda sem energia

Apesar de a Copel ter dito que 90% dos domicílios de Apucarana já estavam com a energia elétrica restabelecida na noite de quarta-feira, a verdade é que até ontem à tarde alguns bairros ainda enfrentavam problemas de falta de luz. Para tentar amenizar a situação, a Copel teve que terceirizar o serviço, porque a equipe própria da empresa, cada vez mais enxuta e desmotivada, não conseguia dar conta...

Prefeitura no radar

Finda a eleição de 4 de outubro ou em eventual segundo turno no dia 25 de outubro, uma outra campanha já vai começar com vistas às eleições municipais de 2028. No caso de Apucarana, tem também a disputa pela presidência da Câmara Municipal, que deve renovar a mesa executiva antes do encerramento do ano legislativo, em dezembro. A briga pela presidência da Câmara Municipal pode servir de preliminar para 2028...

Apoio dos ex-prefeitos

Os ex-prefeitos que estão vivos e ainda residem em Apucarana, com exceção do deputado federal Beto Preto (PSD), estão todos apoiando a candidatura ao governo do senador Sérgio Moro (PL). É o caso de Luiz Antônio Biacchi, Voldimir “Mirão” Maistrovicz, João Carlos de Oliveira e Junior da Femac. Por sua vez, Beto Preto e o atual prefeito, Rodolfo Mota (União), trabalham pela candidatura de Sandro Alex, do PSD.

Lista de eleitos (sic)

Começa a circular a famosa lista de prováveis deputados estaduais e deputados federais tidos como eleitos no Paraná. Em toda eleição é a mesma história, mas, apurados os votos, dificilmente tais listas batem com os eleitos. Em 2010, o ex-prefeito de Apucarana, Valter Pegorer, figurava em todas as listas de eleitos a deputado estadual. Abertas as urnas, ficou apenas na quinta suplência...