Um vereador que faz parte da base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara Municipal de Apucarana disse ontem que, “a depender do nome escolhido para disputar a presidência, posso não acompanhar a base”. Pedindo para manter seu nome no anonimato, o edil disse que o fato de supostamente não compactuar com a decisão do alcaide “não significa rompimento e, muito menos, abandono de base”. Para esse vereador, “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Apesar da insistência desta Tribuna, o tal vereador não declinou o nome de seu colega que não teria seu voto, segundo ele, “em respeito a uma boa convivência nos dois últimos anos de mandato”. Mesmo a votação para a eleição do presidente e demais cargos da mesa sendo aberta, o vereador em questão disse que “o fato de não votar no fulano ou no ciclano não significa que seja inimigo ou coisa parecida, apenas entendo que talvez essas pessoas não estejam preparadas para ocupar a presidência da Câmara neste momento”. De acordo com esse vereador, “a união da base em defesa dos projetos do prefeito não vai sofrer abalo nenhum, aconteça o que acontecer”. Assim sendo, seja quem for o novo presidente do Legislativo, Rodolfo vai continuar tendo a maioria dos vereadores a seu favor.

Decoração elogiada

O apucaranense que saiu às ruas na segunda-feira à noite pôde admirar a iluminação da decoração de Natal, que ficou mesmo de encher os olhos e deve atrair a atenção de muita gente durante os festejos natalinos. A iluminação das duas principais praças da cidade, a Rui Barbosa e o Redondo, ganhou arranjos diferentes de anos anteriores, uma inovação que o comércio local vai agradecer e muito.

Falta Providência

Pacientes que acorrem de madrugada ao Hospital da Providência, em Apucarana, relatam que o atendimento é demorado e o pessoal de plantão não demonstra empatia e nem se mostra solícito em agilizar a consulta e muito menos os exames. Há relato de o paciente precisar esperar três horas para realização de um simples raio X ou um eletrocardiograma, mesmo tendo plano de saúde. Imagine então os pacientes do SUS.

“Matar no ninho”

Um vereador araponguense que votou pela cassação do colega Paulo Grassano revelou que “era necessário matar no ninho”, tipo evitar que o colega crescesse na política e chegasse à Prefeitura, como é o desejo de Paulo Grassano. Com identidade preservada desse edil, fica explicitado que a cassação do mandato de Grassano teve motivação política, sem causa grave, o que pode ser revertido na Justiça.

Aprovação do ajuste

Dos 29 votos da bancada paranaense na Câmara Federal, apenas sete foram contrários ao projeto de ajuste fiscal proposto pelo governo Lula. Deputados que apoiaram a candidatura de Flávio Bolsonaro, casos de Felipe Francischini e Sandro Alex, votaram a favor do projeto. O apucaranense Beto Preto também votou a favor. Entre os contrários, Filipe Barros, Sargento Fahur, Pedro Lupion, Diego Garcia, Paulo Litro e Vermelho.

Refis passa na CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na segunda-feira projeto de lei do governo do Estado para criar um novo programa de regularização de débitos tributários, com descontos de até 95% nas multas e de 90% nos juros da dívida de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a possibilidade ainda de parcelamento em até 12 vezes. Agora depende do plenário.