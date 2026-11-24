A Prefeitura de Apucarana já recolheu cerca de 2 mil toneladas de entulhos gerados pelo temporal de 21 de setembro, que provocou estragos em milhares de imóveis e na infraestrutura urbana. Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos e de Agricultura, Wendell Metta, a força-tarefa alcançou aproximadamente 70% dos pedidos iniciais e deve continuar pelos próximos 30 dias, até que o serviço retome o ritmo habitual.

O material é concentrado no pátio de máquinas e encaminhado a aterros contratados, conforme o tipo de resíduo. A “montanha” de resíduos acumulada no pátio de máquinas reúne materiais retirados de residências, ruas e outros pontos atingidos pela tempestade. De acordo com o secretário, o volume excepcional exige uma logística específica, com separação e encaminhamento para aterros diferentes, conforme as características dos resíduos. “São destinados aos aterros que têm contrato com a prefeitura, para dar destinação correta. São aterros diferentes: materiais contaminantes vão para um e não contaminantes vão para outro”, explicou.

Entre os resíduos recolhidos estão telhas de fibrocimento, incluindo materiais que podem conter amianto, que exigem cuidados no manuseio e na destinação. Metta informou que esse material é concentrado no pátio e retirado pelo aterro contratado, responsável pelo transporte e destinação.

“Nós levamos para o pátio e lá o aterro faz o recolhimento. Nós já aterramos quase 800 toneladas. Esse volume está concentrado no pátio porque é algo muito fora do comum, mas diariamente o aterro busca esses resíduos lá. O contrato com a prefeitura obriga o aterro a retirar o material no pátio, com isso, a gente economiza tempo e recurso”, afirmou.

Para moradores que ainda precisam descartar telhas de amianto e não solicitaram o recolhimento dentro do prazo estabelecido pela prefeitura, a orientação é procurar empresas especializadas que atuam no município. Segundo o secretário, esses estabelecimentos realizam a destinação adequada desse tipo de material.

A prefeitura está próxima de concluir 70% do recolhimento dos pedidos registrados inicialmente, mas o trabalho segue por bairros, conforme o cronograma das equipes. Metta afirma que locais já atendidos podem voltar a apresentar resíduos nas calçadas, que também serão recolhidos, mas a prioridade é avançar pelas regiões ainda não contempladas.

Galhos, telhas e móveis estão entre os principais materiais retirados das ruas. A operação mobiliza, em média, 30 servidores por dia, embora o número possa chegar a 50 em jornadas de maior demanda. As equipes trabalham diariamente desde 21 de setembro, inclusive aos finais de semana, com ajustes no efetivo para atender também outros serviços municipais.

O temporal que atingiu Apucarana em 21 de setembro provocou danos em residências, empresas, prédios públicos e na infraestrutura urbana, com ventos que chegaram a 125 km/h. Mais de 21 mil pessoas foram afetadas, segundo a Defesa Civil, e o município teve a situação de emergência homologada pelo Governo do Paraná.