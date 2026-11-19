O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) injetou R$ 254 bilhões na economia, por meio de crédito, nos primeiros nove meses de 2026. O dado faz parte do resultado financeiro da instituição, divulgado nesta quinta-feira (19), em sua sede, no Rio de Janeiro.

Esse montante representa crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, sem contar a inflação do período.

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O total é a soma de R$ 190,5 bilhões em aprovação de financiamentos e R$ 63,6 bilhões em operações de garantias para que negócios de menor porte consigam empréstimos em bancos.

As aprovações de crédito nos três primeiros trimestres representam alta de 35% em comparação com o mesmo período de 2025, também sem descontar a inflação. Os desembolsos aos tomadores de crédito somaram R$ 135,9 bilhões (acréscimo de 33%).

O valor das aprovações é maior que os dos desembolsos porque parte dos recursos costuma ser liberada em etapas - as chamadas tranches – em vários anos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a participação crescente do banco no fomento da economia do país.

"O que esse balanço, mais uma vez, mostra é uma evolução muito sólida, muito rápida e muito promissora do BNDES. A nossa capacidade de indução e de fomento ao crédito vem crescendo expressivamente".

Setores

O banco público, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, informou os setores da economia que tiveram aprovação de liberação de recursos de janeiro a setembro:

Infraestrutura (inclui caminhões): R$ 75,7 bilhões;

Agropecuária: R$ 42,9 bilhões;

Indústria: R$ 40,8 bilhões;

Comércio e Serviços: R$ 31,1 bilhões.

O banco destacou ainda que, dos R$ 190,5 bilhões de empréstimos aprovados, R$ 166,9 bilhões são direcionados a micro, pequenas e médias empresas (MPME), uma participação "muito forte", na avaliação da diretoria.

Lucro

De janeiro a setembro, o BNDES alcançou lucro líquido de R$ 20,3 bilhões, com um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2025.

O lucro líquido recorrente, ou seja, que exclui do cálculo eventos pontuais, como ganho com venda de ações e recebimento de dividendos de empresas investidas, ficou em R$ 12,3 bilhões, um aumento de 10% em relação a 2025.

Efeitos não recorrentes incluíram basicamente R$ 2,5 bilhões de proventos de empresas investidas, principalmente Petrobras e JBS (frigorífico), além de R$ 5 bilhões em vendas de ações (com destaque para R$ 3,6 bilhões da Petrobras e R$ 1 bilhão da Companhia Paranaense de Energia, a Copel).

O banco terminou setembro com R$ 94,1 bilhões em participação de empresas, sendo as principais Petrobras, JBS (frigorífico), Axia (antiga Eletrobras) e Copel. Essa carteira rendeu R$ 70,3 bilhões desde 2023.

Fonte de recursos

O BNDES mescla recursos próprios e do governo para financiar empresas e projetos estratégicos para o país. Mais da metade (55%) dos financiamentos são “não incentivados”, isto é, são cobrados juros compatíveis com os praticados pelo mercado financeiro. Já 44% são incentivados, com taxas subsidiadas.

Na categoria incentivados, estão incluídas iniciativas como o Plano Safra, para a agropecuária; o Brasil Soberano, que apoia empresas afetadas pelo tarifaço americano; o Fundo Clima, voltado ao combate das mudanças climáticas; e o Move Motoristas, para motoristas de aplicativo e taxistas.

Comparação com bancos

A diretoria do BNDES apresentou comparações com outros bancos, para contextualizar a competitividade da instituição.

O lucro líquido de R$ 20,3 bilhões é o segundo entre as instituições financeiras do país, perdendo apenas para o do Itaú (R$ 36,3 bilhões) e logo à frente do Bradesco (R$ 19,2 bilhões).

Outro indicador apresentado foi o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês para Return on Equity), de 17,6%, segundo o diretor financeiro e de mercado de capitais, Alexandre Abreu.

"O ROE é, talvez, se não a principal, uma das principais medidas de como é a lucratividade de um banco, de uma empresa. Para cada R$ 100 que se coloca no banco, retornam R$ 17,6 [de lucro]", explicou.

A diretoria ressaltou que, apesar de o BNDES ser um banco de desenvolvimento 100% estatal, apresenta o terceiro melhor ROE do mercado bancário brasileiro. Os dois primeiros foram o BTG Pactual (26,9%) e o Itaú (24,1%).

Os diretores apontaram ainda que, desde 2023, quando houve a mudança de governo e início da gestão Mercadante, a média de lucro recorrente líquido é de R$ 14,2 bilhões, 65% acima da média do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Sem risco moral do agro

A taxa de inadimplência, atraso de mais de 90 dias nos pagamentos, ficou em 0,05%, bem abaixo do Sistema Financeiro Nacional (4,98% geral e 0,71% para grandes empresas).

Em relação ao crédito para a agropecuária, Mercadante mencionou que o banco é rigoroso na avaliação de concessão de crédito, de forma que não é impactado pelo chamado risco moral do agro, calote que derrubou o lucro do Banco do Brasil no terceiro trimestre.

“O BNDES tem um padrão de financiamento que é discutir com rigor a qualidade do projeto, o rating [classificação de risco de crédito] das empresas”, disse. “Em algumas linhas, nós somos um banco de segundo piso. Somos menos expostos ao risco direto”.

Nordeste

Ao defender a descentralização regional de empréstimos do BNDES, Mercadante destacou que as aprovações para negócios na região Nordeste alcançaram R$ 18,1 bilhões de janeiro a setembro, avanço de 62,7% em relação ao mesmo período de 2025. No Norte, as aprovações cresceram 54%.

Ele antecipou que o banco planeja criar escritórios regionais em cada uma das regiões do país.

“Vamos ter pequenos escritórios de promoção, divulgação e de acolhimento para tentar desconcentrar ainda mais o crédito”.

Fora de ministério

Mercadante aproveitou o encontro com jornalistas para refutar especulações de que assumiria um ministério no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eu não vou ser ministro da Fazenda. Não irei para o Ministério do Planejamento”, afirmou ele, que foi consultor econômico da campanha à reeleição.

Na última segunda-feira (16), Mercadante já havia divulgado uma nota com a negativa.

“Eu vi que o meu nome estava em primeiro na aposta para virar ministro da Fazenda, depois da minha nota, caiu para segundo”, ironizou.

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Com informações da Agência Brasil