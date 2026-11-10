Arthur Elias convoca seleção feminina para últimos amistosos de 2026

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os dois últimos amistosos de 2026, contra o Japão. A estreante na lista com 26 atletas é a atacante Giseli Silva (Grêmio), presença constante no time brasileiro Sub-20. Outra novidade é o retorno de meio-campista Ary Borges (Angel City/EUA), que foi mãe recentemente, e as atacantes Adriana (Al-Qadsiah/Arábia Saudita) e Amanda Gutierres (Boston/EUA). Entre as principais ausências estão Kerolin, por lesionou o pé no último domingo (8) em jogo do Campeonato Espanhol, e a meio-campista Marta.

Pela primeira as brasileiras enfrentarão as asiáticas na casa das adversárias. Os jogos são preparatórios para a Copa do Mundo do ano que vem no Brasil. A primeira partida será em 29 de novembro (um domingo), na cidade de Hiroshima, e depois em 5 de dezembro (um sábado), em Okayama.

Arthur Elias destacou a relevância do Japão no cenário internacional. As asiáticas venceram sete das últimas oito partidas que disputaram.

“Serão dois jogos muito importante para nós, pelo retrospecto histórico e pelas jogadoras que o Japão tem. A maioria da seleção atua na Liga da Inglaterra, a principal liga do futebol feminino junto com a Liga americana. É uma seleção que tem uma capacidade de execução muito bem feita, um sincronismo muito grande com a bola, são consistentes e compactas na marcação. É uma seleção que vai nos desafiar bastante também nos duelos para marcá-las, com a agilidade que jogam. têm. Vou tentar dar o máximo de oportunidades para as jogadoras, mas pensando em vencer, pois é muito importante para nós encerrar este ano bem para que a gente inicie ainda melhor no ano que vem”, frisou o técnico, durante coletiva de imprensa na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O treinador lamentou a lesão de Kerolin, mas disse que o atual momento abre oportunidades para outras atacantes.

“Claro que a Kerolin faz falta, como outras jogadoras que não vieram por lesão. O momento agora não é de definir o time em função de uma ou outra jogadora. Estamos procurando as melhores avaliações e os melhores confrontos para definir as jogadoras que estarão na Copa do Mundo. Lamentamos a ausência, mas será importante para as atletas que vieram no lugar dela".

SAIU A LISTA! ?? ???? Arthur Elias já definiu as convocadas para a última Data FIFA de 2026! Curtiu? Conta pra gente nos comentários! ?? #SeleçãoFeminina https://t.co/34l6e8KWin — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 10, 2026

Arthur Elias assegurou ainda que Marta tem lugar garantido na Amarelinha no Mundial de 2027.

"A Marta está totalmente nos planos para a preparação e para estar na Copa do Mundo. Isso vai depender de como vai estar no momento da lista final. Nós temos planejamento para ela, assim como para todas as jogadoras que vemos ter maior chance de estar na Copa do Mundo. Claro, um cuidado com ela e um contato com o clube para estarmos com a Marta em alto nível”, pontuou o técnico.

Sobre os critérios adotados para a formação do time que disputará o Mundial Feminino a partir de 24 de junho do ano que vem, Arthur Elias descartou o fator idade.

"Tenho vários critérios na montagem do grupo, mas esse não é um deles. Isso vai ser natural: ter jogadoras mais jovens e mais experientes. Até porque elas já estão saindo das categorias de base, figurando nos seus clubes, e o importante é ter jogadoras que cooperem para o nosso ambiente, para o grupo. Tudo isso é mais importante do que a idade delas", concluiu Elias.

Convocadas

Goleiras: Lorena (Kansas City), Natascha (Palmeiras), Lelê (Corinthians);

Zagueiras: Lauren (Atlético de Madrid), Isa Haas (América do México), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres), Tayla (São Paulo);

Laterais: Isabela (PSG), Raisa Bahia(Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca), Duda Sampaio (Corinthians);

Meias: Angelina (Orlando Pride), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG);

Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América do México), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América do México), Luany (Atlético de Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston-EUA), Gisele (Grêmio).

?

Com informações da Agência Brasil