Brasil bate Polônia nos pênaltis e avança no Mundial Sub-17 Feminino

A seleção brasileira feminina garantiu presença nas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 após partida eletrizante contra a Polônia, em Rabat (Marrocos). Nesta quarta-feira (28), a Amarelinha saiu na frente no marcador, mas o jogo terminou empatado em 3 a 3 no tempo regulamentar, após duas viradas de placar - uma das adversárias e outra do Brasil. Na definição do resulttado nos pênaltis, as brasileiras levaram a melhor por 8 a 7, com duas defesas incríveis da goleira Nathy no Complexo Mohammed VI.
O adversário do Brasil nas quartas será o vencedor do duelo entre China e França, nesta quinta-feira (29), a partir das 12h (horário de Brasília).
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A Amarelinha busca um título inédito na competição. O melhor desempenho foi na última edição, em que terminou na quarta posição geral.
As brasileiras saíram na frente no primeiro tempo, após belo passe da meio-campista Helena para Greise Kelly na entrada da área. A camisa 13 se livrou da marcação e chutou certeiro no fundo da rede. Dez minutos depois, Greise quase amplia o marcador ao receber cruzamento perfeito e chutar de primeira, rente à trave. A Polônia não se abateu e empatou ao 33 minutos com Galuszka, que acertou uma bomba de fora da área. A bola desviou na defesa brasileira e acabou encobrindo a goleira Nathy. Mal deu tempo de a seleção respirar. Dois minutos depois, as polonesas viraram o placar. A jogada começou com Sofia Gamonal, que rolou para Burzan desferir um belo chute cruzado.
Após o intervalo, o Brasil deixou tudo igual logo aos seis minutos. Dentro da área, Greise Kelly deu o passe para Marcelinha fulminar a bola no fundo da rede. Aos 27 minutos, as brasileiras voltaram a liderar o placar. Mais uma vez, Greise Kelly finalizou, mas a bola acabou sobrando para Pepê marcar o primeiro dela na partida. No entanto, a Polônia arrancou um novo empate aos 37 minutos, após um longo lançamento do campo de defesa para a atacante Zofia Burzan. Cara a cara com a goleira Nathy, a camisa 14 da Polônia chutou certeiro no canto esquerdo.
Pênaltis
Na primeira de cinco cobranças, Indy converteu para o Brasil. Na sequência, brilhou a estrela da goleira Nathy que defendeu o primeiro pênalti das adversárias. O Brasil seguiu liderando o placar e vencia por 4 a 3 quando Helena chutou para fora a quinta cobrança da Amarelinha. Em seguida, Grewling bateu bem e empatou para a Polônia: 4 a 4 no placar.
Nas cobranças alternadas, Gigi, Isa Rech, Iasmin Queiroz e Sofia Gamonal converteram para o Brasil. As adversárias também foram bem, até que na oitava cobrança, a goleira Nathy pegou o pênalti de Galuszka e selou a vitória da Amarelinha por 8 a 7.
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Com informações da Agência Brasil