Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: trio disputa Craque da Torcida

A vencedora da categoria Craque da Torcida no Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas será revelada apenas na cerimônia do próximo dia 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Nesta quarta-feira (4) foram anunciadas as três jogadoras mais votadas pelo público no site da premiação: as meias Micaelly (Ferroviária) e Darlene (Internacional) e a lateral paraguaia Limpia Fretes (Juventude).

Cada um dos 18 times da elite do Campeonato Brasileiro teve uma representante na disputa. A votação, gratuita e ilimitada, terminou no último sábado (31). Segundo o regulamento, em caso de empate no resultado final, a jogadora que primeiro tiver atingido a quantidade máxima de votos com a qual terminou o processo será a ganhadora.

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A premiação ainda tem as seguintes categorias: Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino, Futebol Feminino Contra o Feminicídio e Seleção da Temporada. As ganhadoras também serão condecoradas no evento do dia 15 de novembro.

Na Ferroviária desde 2024, Micaelly acumula 98 jogos pelo clube do interior paulista, balançando as redes 22 vezes e distribuindo 21 assistências. Nesta temporada, ela é a jogadora do elenco com mais passes para gol (seis). Pelas Guerreiras Grenás, a camisa 10 foi vice-campeã da Copa do Brasil (2025). A atleta teve o contrato renovado até 2027.

Amazonense de Autazes, cidade a 112 quilômetros de Manaus, a meia de 26 anos iniciou a carreira no Iranduba e fez parte do elenco semifinalista do Brasileirão de 2017. Ela também passou por Sport e Avaí Kindermann e integrou a primeira equipe profissional feminina do Cruzeiro, em 2019. Dois anos depois, migrou para o São Paulo, onde passou três temporadas até chegar à Ferroviária.

A paulista Darlene está na primeira temporada pelo Internacional, com cinco gols marcados e uma assistência em 20 partidas. Capaz de atuar no meio e no ataque, a camisa 7 é a mais experiente das finalistas, com passagens por 11 clubes, sendo cinco deles do exterior: os austríacos Neulengbach e Spratzern, o chinês Changchun Zhuoyue, o espanhol Zaragoza e o português Benfica.

Nascida em São José do Rio Preto, a 445 km de São Paulo, a meia-atacante é filha de Chicão Regueira e Dorotéia Inojo, casal fundador do Realidade Jovem, time onde iniciou no futebol e que, por 10 anos, foi parceiro do Rio Preto na modalidade. Comandada pelos pais, foi campeã brasileira (2015) e chegou à seleção. Antes do Inter, ela defendeu Centro Olímpico, Flamengo, Ferroviária e São Paulo.

Assim como Darlene, Limpia iniciou a temporada como uma das caras novas do atual clube, o Juventude. A equipe gaúcha é a terceira dela no Brasil, aonde está desde 2023, quando foi para o Avaí Kindermann e se destacou marcando cinco gols em 13 partidas, mesmo atuando na defesa. Entre 2024 e 2025, a lateral-direita representou o Cruzeiro, integrando o elenco vice-campeão brasileiro.

Revelada pelo Cerro Porteño e com passagens por Sol de América e Libertad, todos do Paraguai, ela é nome frequente na seleção de seu país desde 2021, acumulando 30 jogos, sempre como titular. A jogadora de 26 anos é a capitã das Gurias Jaconeras e foi peça importante na permanência do time de Caxias do Sul (RS) na elite do Brasileirão.

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Com informações da Agência Brasil