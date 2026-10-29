Remo volta a vencer após 12 jogos e complica Botafogo no Brasileirão

O torcedor do Remo acordou nesta quinta-feira (29) acreditando no milagre. A vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na noite de ontem (28), manteve o Leão Azul - que estava há 12 jogos sem ganhar pela competição - vivo na luta contra o declínio no Campeonato Brasileiro. O duelo no Mangueirão, em Belém, válida pela 33ª rodada, teve transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Com 29 pontos e mais 15 para disputar, a equipe paraense está a seis do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que engloba os quatro piores colocados da competição.

Notícias relacionadas:

O Glorioso, com 39 pontos, segue ameaçado de queda à Série B. São cinco pontos de vantagem para o Grêmio, que abre o chamado Z-4 e ainda vai a campo na rodada. Nesta quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Tricolor gaúcho enfrenta o Athletico-PR em Porto Alegre.

A rede não demorou a balançar no Mangueirão. Aos sete minutos do primeiro tempo, o lateral Marcelinho cruzou pela direita, o zagueiro Domingos Andrade deixou a posse da bola escapar e o atacante Jajá aproveitou para finalizar, quase na pequena área, e colocar o Remo à frente.

Na etapa final, aos nove minutos, o atacante Gabriel Taliari evitou a saída da bola pela linha de fundo e colocou na área pela direita. O cruzamento desviou em Huguinho e sobrou com o volante Leonel Picco, que chutou no ângulo do goleiro Gabriel Batista, ampliando a vantagem dos paraenses.

Aos 37 minutos, após desvios de cabeça do atacante Tiquinho Soares e do zagueiro Marçal, o volante Edenílson completou para as redes, descontando para o Botafogo. Apesar da pressão, o Glorioso não conseguiu o empate.

Bahia vence duelo de tricolores

Em outro jogo da noite dessa quarta, o Bahia derrotou o São Paulo por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Este foi a apenas o segundo triunfo do técnico Rogério Ceni em 15 partidas contra o time em que é ídolo como goleiro e onde passou 25 anos da carreira como jogador.

O Esquadrão de Aço, com 53 pontos, segue na cola do grupo dos cinco primeiros (G-5), que se classificam à Libertadores. Os baianos ocupam a sexta posição, a um ponto do Fluminense, quinto colocado.

O Tricolor paulista, com 43 pontos, está a 11 do G-5 e a nove do Z-4, podendo ficar a oito se o Grêmio vencer nesta quinta e o Inter entrar na zona de rebaixamento. O Soberano precisa de pelo menos dois pontos nos próximos cinco jogos para se livrar de vez de qualquer possibilidade de queda.

O Bahia inaugurou o placar aos cinco minutos, com Rodrigo Nestor. Após cruzamento do volante Jean Lucas pela direita, o meia, revelado no próprio São Paulo, mandou de cabeça para o gol. Quatro minutos depois, avançando pelo mesmo lado do campo, o lateral Marcos Vitor colocou na área e o atacante Erick Pulga finalizou para as redes.

Os visitantes buscaram a igualdade antes do intervalo. Aos 42, o meia Lucas foi acionado pouco antes da entrada da área pelo atacante Jonathan Calleri e chutou no canto esquerdo do goleiro Ronaldo, voltando a marcar após oito meses. Já no fim dos acréscimos, o volante Damián Bobadilla pegou a sobra de um escanteio, cobrado pelo lateral Pedro Lima, e deixou tudo igual.

No segundo tempo, aos 35 minutos, o meia Éverton Ribeiro bateu falta pela direita, o volante Erick ajeitou e Marcos Vitor, de cabeça, completou para o gol, assegurando o triunfo para o Bahia.

?

Com informações da Agência Brasil