Representantes das oitos sedes da Copa do Mundo Feminina garantiram que há uma agenda definida para que todos os estádios tenham campos híbridos (com grama natural e reforçados com fibra sintética). A Fifa exigiu esse padrão e se responsabilizou por parte dos recursos. A reunião de preparação para o evento do ano que vem foi realizada nessa terça-feira (24) em Brasília.

Além de infraestrutura, os representantes anunciaram que atuam para garantir o engajamento da sociedade e ações para um legado da Copa do Mundo, que ocorre entre 24 de junho e 25 de julho.

A taça vai chegar

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No que diz respeito ao engajamento, a coordenadora da Copa do Mundo no Distrito Federal, Laís Barufi, disse que estão sendo preparados eventos prévios marcados para o dia 21 de abril, aniversário de Brasília. Já está confirmado, por exemplo, que a capital federal será a primeira cidade a receber o troféu do torneio, que rodará pelas outras sete sedes.

Além do troféu, Brasília vai promover torneios com meninas e adolescentes de até 18 anos de idade.

“Vamos fazer um torneio em que a gente consiga trazer as meninas das escolas públicas e particulares para fazer jogos. A ideia é envolver diferentes faixas etárias, incluindo ensino médio e fundamental".

Ainda não está definido o período dos jogos estudantis, que vão depender do calendário escolar na capital, mas as primeiras atividades devem ocorrer a partir de fevereiro. "Pode ter jogos no Estádio Mané Garrincha inclusive, mas a ideia é mobilizar as estudantes também para os centros olímpicos. “Seria uma forma de as meninas se interessarem e se engajarem”.

Objetivo semelhante tem a cidade de São Paulo, por exemplo, que contará com iniciativas em cinco núcleos de futebol feminino, com atendimento às atletas e atividades para as mães, além de cursos de formação para treinadoras, gestoras e árbitras. O projeto “Leoa” prevê centro esportivo público voltado exclusivamente à saúde e à prática esportiva das mulheres.

Os organizadores levam em conta pesquisas de que há meninas que deixam de praticar esportes após a primeira menstruação (considerando que a atividade física seria relacionada a brincadeiras e à infância).

Outro momento de evasão é quando a mulher se casa. “Nesse momento, ela entende que tem outras obrigações com relação à casa, aos filhos, e acaba abandonando o esporte”, disse Laís Barufi.

Acolhimento

Os representantes disseram ainda que, durante o torneio, estão previstas palestras de conscientização sobre a profissionalização do esporte e questões de gênero.

Uma das iniciativas previstas na capital é a implementação de uma “carreta lilás”, na área do Fan Festival, para acolhimento de mulheres vítimas de algum tipo de violação. Todos os estádios terão salas lilás com esse objetivo.

A diretora do Mineirão, Jacqueline Alves, presente à reunião, destacou que a experiência da sala lilás no estádio em Belo Horizonte tem sido bem-sucedida.

De julho a setembro, a iniciativa recebeu 26 ocorrências durante o Campeonato Brasileiro. “A função da sala Lilás é acolher. A gente tem profissionais preparadas para escutar a vítima e testemunhas”.

Gramados híbridos

Os gramados com reforço híbrido, como explica a Fifa, favorecem a manutenção dos campos, com maior resistência e durabilidade. A representante do Mineirão explicou que a intenção é que as melhorias do gramado ocorram durante um período de pausa dos campeonatos para jogos das seleções (conhecido como Data Fifa).

A Fifa trata as necessidades de melhoria dos campos no site da instituição.

Em Porto Alegre, os jogos da Copa serão no Estádio Beira-Rio, do Internacional. O vice-presidente de administração do clube, André Dalto, também espera os recursos da Fifa para implementação das mudanças no campo.

“A gente vai ter que retirar todo o gramado para uma costura, que é algo que hoje poucos estádios no Brasil têm”.

Ele entende que essa providência custará cerca de R$ 5 milhões. “Estamos trabalhando para que esse valor fique equilibrado e que não tenha nenhum custo para os cofres do clube”. Dalto acrescentou que o Beira-Rio conta com grama de inverno, que é utilizada na Europa. “No Rio Grande do Sul, se adapta muito bem a esse clima”.

O secretário de Esportes do Ceará, Rogério Pinheiro, apontou que existe um processo licitatório para obras de infraestrutura, com previsão de abertura no dia 13 de janeiro, para a Arena Castelão, em Fortaleza.

O contrato contempla todas as intervenções necessárias no estádio, incluindo a adequação do gramado. O orçamento total seria de R$ 360 milhões. O secretário explicou que a avaliação dos especialistas é que não será necessária a substituição integral do gramado.

“Basicamente, é preciso fazer a costura da porcentagem de grama sintética. Mas isso nós vamos avaliar ainda após a contratação da empresa”. A Fifa vai pagar 50% desse custo da manutenção do gramado.

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Com informações da Agência Brasil