Surfe: Yago Dora, Ítalo Ferreira e Medina vão às quartas em Peniche

O surfe brasileiro avançou às quartas de final na etapa Supertubos Peniche (Portugal) do circuito mundial de surfe com o atual campeão e líder da temporada Yago Dora, Ítalo Ferreira (3º no ranking) e Gabriel Medina (5º). A etapa é a última antes da decisão do título da temporada em Pipeline, no Havaí, em dezembro. Na disputa feminina, Luana Silva foi eliminada na estreia no primeiro round pela havaiana Bettylou Sakura. As quartas de final estão previstas para este sábado (17), a partir das 5h (horário de Brasília).

Um dos pontos altos do primeiro dia de competição em Peniche foi a disputa de oitavas de final protagonizada pelos campeões mundiais Gabriel Medina (2014, 2018 e 20121) e Filipe Toledo (2022 e 2023). Antes de enfrentar Medina, Filipinho vencera a estreia contra o australiano Liam O’Brien com somatório de 14,43 contra 12,93 do adversário.

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A bateria valendo vaga nas quartas teve clima de revanche, já que Medina caíra duas vezes para Toledo em oitavas anteriores este ano. Mas hoje Medina, que estreou direto nas oitavas, dominou a disputa desde o início e carimbou a classificação com notas 7,00 e 5,00 contra 1,33 e 0,97 de Fipinho.

Na sequência, o potiguar Ítalo Ferreira sobrou contra o australiano Jack Robinson. Campeão mundial (2019) e olímpico (Tóquio 2021), Ítalo conseguiu surfar em dois tubos - totalizou 15,00 contra 10,43 de Robinson, assegurando presença nas quartas.

O último brasileiro a avançar foi o líder da temporada, o catarinense Yago Dora que travou uma batalha acirrada contra Connor O'Leary, representante do Japão. O adversário comandava a bateria com notas 5,17 e 6,50 enquanto o brasileiro tinha somente notas 4,00 e 0,83. No meio da bateria, o brasileiro desceu boas ondas: na primeira 7,83 e depois levou nota 5,83, Com somatório 13,66, Dora virou o placar e segue firme na disputa do bicampeonato consecutivo.

O rival direto de Yago Doral pelo título da temporada, o italiano Leonardo Fioravanti, vice-líder do ranking, deu adeus a Peniche ao ser derrotado nas oitavas pelo australiano Morgan Cibilic.

Fechando as oitavas, o paulista Miguel Pupo perdeu de virada para o havaiano Seth Moniz nos segundo finais da bateria. Pupo dominava a disputa com notas 6,33 e 6,27. O adversário somava apenas 6,87, mas conseguiu cravar 5,93 ao surfar um tubo curto próximo ao fim, carimbando a classificação.

Outros dois brasileiros deram adeus a etapa de Peniche. Surfista de Saquarema (RJ), João Chianca (somatório de apenas 5,10), foi superado na estreia no primeiro round contra o australiano Jack Robison (13,33), que depois seria eliminado por Ítalo Ferreira. Irmão mais novo de Miguel Pupo, também parou no primeiro round: somou 8,27 contra 13,00 do português Frederico Morais.

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Com informações da Agência Brasil