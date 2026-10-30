TV Brasil transmite SP x Ferroviária, semifinal do Paulista Sub-20

A TV Brasil exibe nesta sexta-feira (30) o jogo de ida da semifinal entre São Paulo e Ferroviária pelo Paulista F Sub-20 Petrobras. A transmissão na emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) comaeça às 20h45. A partida ocorre na cidade de Santana do Parnaíba (SP).

O São Paulo terminou a primeira fase do campeonato na quarta colocação, com 22 pontos. A Ferroviária comandou a tabela, com 33 pontos acumulados. Seguiram para as quartas de finais os seguintes times: Ferroviária, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Audax, Red Bull Bragantino e São Bento. Desses, Ferroviária, Corinthians, Palmeiras e São Paulo avançaram para as semifinais, em jogos de ida e volta.

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As transmissões das semifinais do Paulista F Sub-20 Petrobras integram um amplo acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) que contempla 41 partidas organizadas pela entidade para transmissão na TV Brasil entre 2026 e 2027.

Entre os grandes destaques está a exibição da 4ª edição da Copinha F Petrobras, competição que vai contar com 20 equipes de todas as regiões do Brasil, entre 24 de novembro e 12 de dezembro.

Saiba mais sobre o acordo e os campeonatos previstos.

A parceria reforça o posicionamento da TV Brasil como a tela do futebol feminino no país. Mais do que ampliar o calendário de transmissões, o acordo garante ao público da emissora uma cobertura permanente da modalidade, com espaço para categorias de base, incluindo a Copinha F Petrobras, e para as competições profissionais previstas, em uma estratégia que valoriza a formação de novas atletas e acompanha o desenvolvimento do esporte dentro e fora de campo.

Há três anos consecutivos a TV Brasil transmite importantes competições nacionais da modalidade, a exemplo do Brasileirão Feminino, com o maior pacote de transmissões do futebol feminino na TV aberta desde 2024. Em 2025, a audiência das partidas cresceu 25%.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

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Com informações da Agência Brasil