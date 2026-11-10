WTA Finals: após vitória na estreia, dupla de Stefani joga na quarta

Favorita ao título de duplas do WTA Finals, a parceria da brasileira Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski volta à quadra nesta quarta-feira (12) para a segunda rodada do Grupo 1 do torneio. Líderes da temporada, elas enfrentarão a quarta melhor dupla do ano, formada pela chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovice.

O embate será em clima de revanche: em julho, as adversárias conquistaram o título de Wimbledon (Inglaterra) com vitória sobre a dupla da brasileira. O jogo desta quarta (11), em Indian Wells (Estados Unidos), tem início previsto para as 19h30 (horário e Brasília). O WTA Finals reúne as oito melhores duplas de 2026 (veja classificação ao final do texto).

Notícias relacionadas:

Cabeça de chave número 1, a parceria Brasil-Canadá venceu a estreia na noite de segunda (9) contra a belga Elise Mertens e a chinesa Shuai Zhang (8ª melhor), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-5).

Adding immediately to the highlight reel ?? #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/G5hlgiQ1ea — wta (@WTA) November 10, 2026

"Estamos muito empolgadas por essa semana, é nossa primeira vez jogando juntas o Finals, a Gaby jogou várias vezes com outras parceiras e cada vez é uma experiência diferente. É incrível estar aqui no deserto, nós adoramos Palm Springs, adoramos o público que dão muito suporte às duplas e tornam o jogo mais divertido e são engajados. Felizes por vencer mesmo nos momentos que não estava dando certo. Conseguimos lutar para fechar em dois sets", comemorou Stefani, que ano passado foi vice-campeã do Finals ao lado da parceira anterior, a húngara Timea Babos.

Stefani e Dabrowski encerram a fase de grupos na sexta (13), quando terão pela frente a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Hsieh Su-wei (6ª).

O Grupo 2 é formado pelas parcerias de Taylor Townsend (EUA) e Katerina Siniakova (Republica Tcheca); Nicole Melichar-Martinez (EUA) e Cristina Bucsa (Espanha); Ellen Perez (Austrália) e (Países Baixos); e Jasmine Paolini e Sara Errani (ambas da Itália).

As duas melhores duplas ao fim da primeira fase avançarão às semifinais, programadas para sábado (14). Quem vencer disputa o título no domingo (15).

Duplas classificadas para o WTA Finals

1ª - Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski (8.495 pontos);

2ª - Taylor Townsend e Katerina Siniakova (8.370);

3ª - Aleksandra Krunic e Anna Danilina (5.638);

4ª - Kristina Mladenovic e Guo Hanyu (3.976);

5ª - Nicole Melichar-Martinez e Cristina Buc?a (3.740);

6ª - Jelena Ostapenko e Hsieh Su-wei (3.328);

7ª - Demi Schuurs e Ellen Perez (3.130 pts);

8ª - Shuai Zhang e Elise Mertens (3.018).

?

Com informações da Agência Brasil