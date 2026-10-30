Acidente com 20 veículos deixa pelo menos 11 feridos no Rio

Um acidente envolvendo 20 veículos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Rio de Janeiro, deixou pelo menos 11 feridos, na manhã desta sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento dos automóveis aconteceu depois que um ônibus perdeu o controle, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As primeiras informações indicam que o motorista do coletivo passou mal. Ele acabou morrendo de infarto, segundo informações da concessionária responsável pelo trecho rodoviária, a Ecovias Rio Minas.

A Ecovias Rio Minas informou que nenhuma pessoa ficou ferida com gravidade. Seis vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e cinco para o Hospital Municipal de São João de Meriti.

A Delegacia de São João de Meriti (64ª DP) investiga a morte do motorista do ônibus.

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Com informações da Agência Brasil