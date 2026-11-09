Correios: campanha já recebeu mais de 100 mil cartas para o papai noel

Ainda falta um mês e meio para o Natal, mas o Papai Noel dos Correios já está a todo vapor para garantir o presente de milhares de crianças em todo o Brasil.

Em 2025, 305 mil cartas foram adotadas. Em 2026, mais de 100 mil cartas já foram entregues e a meta é atender 100% dos pedidos natalinos.

Natal Solidário

Todo ano os Correios recebem cartas de crianças em situação de vulnerabilidade e de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental, que escrevem ao Papai Noel seus desejos de Natal.

Essas cartas são então selecionadas conforme os critérios da campanha, e depois disponibilizadas para pessoas que queiram fazer as doações.

Quem quiser ajudar pode escolher uma carta nos pontos de adoção ou no Blog Noel. No site é possível ler a cartinha, que quase sempre é escrita a mão, mas sem a identificação da criança. É possível escolher pela idade da criança e pelo tipo de presente, que vão desde carrinhos, bonecas e bicicletas até materiais escolares.

O doador, então, providencia o presente e o entrega, embalado e identificado, em um dos pontos participantes da campanha. As datas, locais e horários dos pontos de adoção e entrega, em cada estado, também estão disponíveis no Blog Noel.

Como enviar uma carta

As cartinhas devem ser escritas a mão e levadas pessoalmente a uma das agências dos Correios ou enviadas, depois de escaneadas, ao Blog Noel. No cadastramento é necessário informar o CPF da criança.

O prazo para envio na maioria do país é até 30 de novembro, mas alguns lugares termina antes, como na Grande São Paulo, que vai até 13 de novembro. Mais informações estão no Blog do Noel.

O Papai Noel dos Correios foi criado em 1989 pelos próprios funcionários dos Correios, que viam chegar à empresa cartinhas destinadas ao bom velhinho. Muitas vinham sem endereço, ou com destino ao Polo Norte. Os funcionários começaram então a escolher algumas cartas e presentear as crianças.

Com o aumento no número de pedidos, os Correios decidiram, em 1997, abrir a campanha para o público geral. Desde então, segundo a empresa, mais de 7 mil cartas foram adotadas, ou seja, mais de sete mil crianças foram presenteadas.

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Com informações da Agência Brasil