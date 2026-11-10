Enap promove evento para discutir inovação na gestão pública

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) promove, de hoje (10) até quinta-feira (12) a Semana de Inovação 2026. Serão três dias de palestras, oficinas, mesas-redondas e transmissões ao vivo para debater inovação na gestão pública.

Entre os convidados estão Átila Iamarino, Gabriela Lotta, David Eaves, Christian Schuster, Silvana Bahia, Luiz Antonio Simas e Tanguy Baghdadi.

Notícias relacionadas:

A programação inclui debates sobre a saúde do amanhã e o Sistema Único de Saúde (SUS), desafios do SUS, futuros digitais na Amazônia, cocriação de políticas públicas e governança sem burocracia, entre uma série de outros temas.

Inteligência Artificial

Tema cada vez mais dominante em várias esferas da sociedade, tanto ética quanto econômica e ambiental, a inteligência artificial (IA) será abordada em palestras, oficinas e debates nesta edição do evento.

Uma oficina falará sobre o uso de IA para o servidor público. Já uma mesa-redonda tem como tema ferramentas de IA para linguagem simples. Uma palestra, por sua vez, abordará o uso da IA e da escuta ativa na construção do Plano Plurianual (PPA). São, no total, 12 momentos diferentes tratando do tema.

Confira a programação no site do evento.

As inscrições podem ser feitas na internet, para participação nos debates e oficinais tanto presencial quanto online.

A Semana de Inovação 2026 é realizada pela Escola Nacional de Administração em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Tribunal de Contas da União, a Secretaria de Relações Institucionais e a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

?

Com informações da Agência Brasil