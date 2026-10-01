Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026

O mês de outubro de 2026, que terá o primeiro e o segundo turnos das eleições gerais, também é marcado por campanhas, feriados, pela memória de figuras da cultura e por fatos marcantes da história do Brasil e do mundo.

Tradicionalmente, outubro começa pelo Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A campanha, que pode ser considerada uma das mais bem-sucedidas dentre as que citam "meses e cores", busca ampliar o acesso à informação, estimular a prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Presente nos meses de outubro desde 1986 nos Estados Unidos, a campanha é adotada no Brasil desde 2002. Neste conteúdo, o História Hoje, da Radioagência Nacional, explica a origem e a importância do Outubro Rosa.

Outubro tem, no dia 12, o seu único feriado nacional. A data, que cai em uma segunda-feira neste ano, é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A efeméride está ligada à história da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, encontrada no rio Paraíba do Sul, no século XVIII, e carrega uma tradição religiosa que se consolidou ao longo dos séculos e transformou Aparecida em um dos principais destinos de peregrinação religiosa do país, como mostra a Radioagência Nacional.

Para as escolas, o mês também tem uma data especial: o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. A data é dedicada aos profissionais responsáveis pela educação e pela formação de milhões de estudantes brasileiros e abre espaço para discussões sobre valorização profissional, condições de trabalho e os desafios da educação brasileira.

Em 2024, o programa Revista Brasil, da Rádio Nacional abordou o futuro da educação e o reconhecimento da profissão. A trajetória de uma educadora também foi lembrada em entrevista de 2022 sobre a carreira, no programa Cultura Ativa.

Em tempos de dados alarmantes sobre o feminicídio, o dia 10 de outubro é marcado pelo Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher.

A história da mobilização, que chama a atenção para a necessidade de prevenção, enfrentamento da violência e proteção das vítimas, foi contada pela Agência Brasil em 2020. O tema também foi abordado pelo Repórter Brasil, da TV Brasil, em 2022.

Também em 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. A data se tornou uma das principais celebrações dedicadas ao público infantil no Brasil e também ganhou forte presença no comércio. A Agência Brasil já contou como uma campanha de empresários ajudou a popularizar o Dia das Crianças. Já a Radioagência Nacional explicou a história da data.

Um dia antes do primeiro turno das eleições de 2026, o Brasil completa 30 anos do início da utilização da urna eletrônica nas eleições brasileiras. A adoção da tecnologia, em 3 de outubro de 1996, modificou o processo de votação e de apuração dos resultados eleitorais no país. Neste ano, a Agência Brasil explica como a urna eletrônica funciona e contribui para o processo eleitoral brasileiro.

Ainda sobre o tema, o podcast Crianças Sabidas fez uma temporada com quatro episódios com informações sobre as Eleições Gerais 2026.



Já o dia 23 de outubro é marcado pelos 120 anos do voo histórico do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont diante de uma comissão oficial em Paris, em 1906.

O feito, considerado um dos momentos mais importantes da história da aviação, deu origem ao Dia do Aviador.

Em 2021, a Radioagência Nacional relembrou a saga do voo do 14-Bis.

A TV Brasil também relembrou o primeiro voo do 14-Bis, em 2012:

A aviação também tem um episódio trágico que merece lembrança neste mês. Em 31 de outubro de 2026, completam-se 30 anos do acidente com o voo TAM 402, que caiu no bairro do Jabaquara, em São Paulo, pouco depois de decolar do Aeroporto de Congonhas.

O acidente envolveu um Fokker 100 da TAM e entrou para a história da aviação brasileira. Em 2021, a Agência Brasil relembrou o acidente e seus 25 anos.

O mês também tem diversas lembranças relacionadas à cultura. O dia 11 de outubro é marcado pelos 30 anos da morte de Renato Russo, cantor e compositor fluminense e uma das figuras mais conhecidas do rock brasileiro.

Vocalista da Legião Urbana, Renato Russo deixou uma obra que permanece associada à música brasileira das décadas de 1980 e 1990. A Agência Brasil relembrou a trajetória do cantor em 2025. A Rádio Nacional também homenageou Renato Russo no ano passado, no programa Arte Clube.

Em 18 de outubro, a música internacional lembra os 100 anos do nascimento de Chuck Berry, cantor, compositor e guitarrista estadunidense considerado uma das figuras fundamentais da história do rock. A Rádio Nacional, no programa Alma Blues, também apresentou uma homenagem a Chuck Berry.

Para fechar a tríade de artistas, o dia 26 de outubro é marcado pelos 50 anos da morte de Di Cavalcanti, pintor modernista brasileiro que teve papel importante na arte nacional.

Di Cavalcanti participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e construiu uma trajetória marcada pela representação de temas brasileiros. A Radioagência Nacional relembrou a trajetória do artista em 2021.

A TV Brasil também apresentou a trajetória de Di Cavalcanti em 2016.

Para fechar, há duas celebrações relacionadas à Empresa Brasil de Comunicação. Em 11 de outubro, a Radioagência Nacional completa 22 anos. O serviço reúne e distribui conteúdo jornalístico em áudio para emissoras de rádio e outros veículos de comunicação.

No ano passado, a história da Radioagência Nacional foi contada pelo próprio veículo.

Neste ano, a história também foi lembrada em um episódio do especial de 90 anos da Rádio Nacional.

Para encerrar, o dia 24 de outubro marca os 19 anos da criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A fundação também foi contada em um episódio do especial de 90 anos da Rádio Nacional.

Outubro de 2026

1/10

Outubro Rosa - Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - data móvel - desde 2009, a Campanha Internacional Stop Trans Pathologization (STP) convoca, sempre no mês de outubro, um Dia Internacional de Ação pela Despatologização Trans, com manifestações simultâneas e outras ações em diversas cidades do mundo Tombamento federal do Centro Histórico de Penedo, em Alagoas (30 anos) Aprovação na Câmara dos Deputados da isenção do IR para R$5.000 (1 ano) Dia do Vereador Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução Nº 45/106 de 14 de dezembro de 1990, que também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso", e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso" Dia Internacional da Música - comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1975 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana estadunidense e aprovado em 1978 pela União Vegetariana Internacional

2/10

O Estado de Israel detém novamente a Flotilha da Liberdade, dessa vez são mais de 40 barcos e 497 ativistas detidos Estreia do programa infantil "Reino da Alegria", na Rádio MEC (81 anos) - sob direção da musicista Geny Marcondes Nascimento do músico, compositor e ator britânico Gordon Matthew Thomas Sumner, o Sting (75 anos) Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU numa Resolução de 15 de Junho de 2007 para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu, Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração conforme Lei Nº 11.619 de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência" Presidente Juscelino Kubitschek visita pela primeira vez a Praça do Cruzeiro, marco geodésico da construção da Nova Capital (70 anos)

3/10

Nascimento do compositor estadunidense Steve Reich (90 anos) - considerado um dos mais importantes compositores da música minimalista e da música modalista Morte do músico e compositor paulista Nabor Pires Camargo (30 anos) - considerado um dos mais importantes clarinetistas brasileiros, teve intensa atuação como instrumentista e compositor em São Paulo. Sua importância transcende a atuação como intérprete e compositor, já que deixou álbuns dedicados ao estudo da clarineta e um "Método de Clarineta", aprovado e recomendado pelo Conservatório de São Paulo Instituição do Código de Processo Penal Brasileiro (85 anos) Entra em vigor, pela primeira vez no Brasil, o Horário de Verão (95 anos) Início da utilização da urna eletrônica nas eleições brasileiras (30 anos)

4/10

Início das transmissões do Projeto Minerva (56 anos) Morte do compositor, cantor e pintor fluminense Heitor dos Prazeres (60 anos) - um dos pioneiros na composição dos sambas e participou da fundação das primeiras escolas de samba do Brasil Registro do domínio wikileaks.org, do projeto Wikileaks (20 anos) - organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia,que publica, em sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional, que teria sido criada em 1929 no "Congresso de Proteção Animal" realizado na cidade austríaca de Viena ou em 1931, durante um encontro de ecologistas realizado na cidade italiana de Florença Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967

5/10

Morte do inventor e executivo estadunidense Steve Jobs (15 anos) - fundador da Apple Morte do cantor fluminense Mário Reis (45 anos) - cantor da Era do Rádio, em 1939, gravou quatro músicas e participou de um programa da Rádio Nacional com Francisco Alves e Jean Sablon (da França); já em 1940, lançou duas músicas para o carnaval Nascimento do ator, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e político mineiro Moacyr Franco (90 anos) Anúncio do da primeira versão oficial do sistema operacional Linux, versão 0.02. por Linus Torvalds (35 anos) - sistema operacional desenvolvido com o propósito de colaboração para a filosofia de promoção de software livre e de código aberto Convenção de Beberibe, episódio também conhecido como Movimento Constitucionalista de 1821, refere-se a um movimento armado que culminou com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco (205 anos) Dia Mundial dos Professores - data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania Dia do Empreendedor

6/10

Estreia do programa "Edifício Balança Mas não Cai" (76 anos)

7/10

Como parte das operações militares da "Guerra do Terror", os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Afeganistão (25 anos) Dia do Compositor Brasileiro

8/10

Hamas e Israel assinam acordo de paz proposto pelos EUA Estreia do programa "Doce França", na Rádio Ministério da Educação (atual Rádio MEC) (76 anos) Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe

9/10

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Barroso antecipa aposentadoria (1 ano) Nascimento do compositor mineiro Fernando Brant (80 anos) Dia do Atletismo

10/10

Presidenta do Peru, Dina Boluarte, sofre impeachment Corina Machado, venezuelana opositora do regime de Maduro, ganha Nobel da Paz Polícia Civil faz operação e encontra grande centro de adulteração de bebidas falsificadas, segundo o secretário de segurança, o metanol vinha de etanol adulterado de postos de gasolina Nascimento do ator, autor e apresentador fluminense Miguel Falabella (70 anos) "A Banda" (Chico Buarque de Hollanda), interpretada por Nara Leão, bem como "Disparada" (Geraldo Vandré/Théo de Barros), interpretada por Jair Rodrigues, Trio Marayá e Trio Novo, dividem o 1º lugar no II Festival da Música Popular Brasileira, na TV Record (60 anos) Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

11/10

Lançamento do programa "Escolinha Mirim", veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (72 anos) - visava ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras Início da Radioagência Nacional (22 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Renato Russo (30 anos) - líder da banda Legião Urbana Nascimento do cantor e compositor baiano Tom Zé (90 anos) Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução Nº 314 de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense, Plano Internacional que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha "Porque Eu Sou uma Menina"

12/10

Morte da atriz matogrossense Glauce Rocha (55 anos) Morte do compositor e poeta fluminense Mário Rossi (45 anos) - foi responsável por letras que entraram para a História da música popular brasileira Dia das Crianças Dia da Hispanidade ou Dia de Colombo - feriado que celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América em 12 de outubro de 1492, sendo este também o dia dedicado à Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. A data é comemorada em todos os países de Língua espanhola e também nos Estados Unidos Dia da Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil Dia Nacional da Leitura Inauguração do Monumento do Cristo Redentor (95 anos) Abertura do Instituto Inhotim, em Brumadinho - MG, para visitação (20 anos)

13/10

Nascimento do compositor e gaitista gaúcho Eduardo Nadruz, o Edu da Gaita (110 anos) Morte do regente, compositor e letrista pernambucano Sofonia Dornelas (85 anos) Nascimento do cantor e compositor estadunidense de música folk rock Paul Simon (85 anos) - ficou conhecido por ter feito parte da dupla Simon & Garfunkel. Compôs temas de grande sucesso como "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson" e "Bridge Over Troubled Water" O cantor e compositor estadunidense Bob Dylan é anunciado Nobel de Literatura, tornando-se o primeiro letrista a receber a honraria (10 anos) Dia do Maquiador Dia Internacional para a Redução dos Desastres - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e celebras-se anualmente na segunda quarta-feira de outubro

14/10

Dia do Meteorologista

15/10

Estreia televisiva do grupo "Os Mutantes" no programa dominical O Pequeno Mundo de Ronnie Von, transmitido pela TV Record (60 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor - comemorado por brasileiros e inspirado na data da publicação do Decreto Nº 52.682, emitido em 15 de outubro de 1827 pelo Imperador dom Pedro I, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil, a data tornou-se oficial nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963 Pedra fundamental da Catedral Militar da Rainha da Paz é abençoada pelo Papa João Paulo II em 1991 durante sua visita ao Brasil (35 anos)

16/10

Nascimento do cantor, compositor e político mineiro Agnaldo Timóteo (90 anos) Dia Mundial da Alimentação - celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. Corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

17/10

Nelson Piquet conquista seu primeiro título mundial de Fórmula 1 (45 anos) Os cientistas Marina Demaria Venâncio e Hani Rocha El Bizri vencem o Green Talents Award, prêmio concedido pelo Minisério da Educação e Pesquisa da Alemanha (10 anos) Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU na sua Resolução A/RES/47/196 de 22 de dezembro de 1992 Dia do Profissional de Propaganda Dia Nacional da Vacinação Dia do Eletricista Tombamento federal da Casa de Chico Mendes e seu acervo, em Xapuri (AC) (15 anos)

18/10

Nascimento do cantor e compositor estadunidense Charles Edward Anderson Berry, o Chuck Berry (100 anos) - um dos pioneiros do gênero rock and roll. Com canções como "Maybellene" (1955), "Roll Over Beethoven" (1956), "Rock and Roll Music" (1957) e "Johnny B. Goode" (1958), Berry refinou e desenvolveu o rhythm and blues nos principais elementos que tornaram o rock and roll distinto Nascimento do educador, militar e político fluminense Benjamin Constant (190 anos) Morte do inventor estadunidense Thomas Edison (95 anos) Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, que tem sido promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa com o apoio da Organização Mundial da Saúdee de várias ONGs do Brasil e do mundo

19/10

Roubo no Museus Louvre, em Paris, deixa prejuízo de 102 milhões de dólares e provoca debate sobre a segurança de museus no mundo O inventor Alberto Santos Dumont contornou a Torre Eiffel em seu balão Dirigível no. 06, recebendo o Prêmio Deutsch, tornando-se internacionalmente reconhecido (125 anos) Dia do Profissional de TI Dia Nacional da Inovação Inauguração oficial do primeiro estádio da cidade de São Paulo, o Velódromo Paulistano (125 anos)

20/10

Morte do ex-ditador libanês Muammar al-Gaddafi (15 anos) Nascimento cantor de rap estadunidense Calvin Cordozar Broadus, Jr., o Snoop Dogg (55 anos) Nascimento do compositor paulista Benedito Seviero (95 anos) - um dos mais importantes nomes da música sertaneja Dia do Poeta Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial e Nacional da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose Realização da 1ª Bienal de São Paulo (75 anos)

21/10

Nascimento do compositor britânico Malcolm Arnold (105 anos) - um dos mais importantes compositores do século XX. Compôs nove sinfonias, duas óperas, mais de 20 concertos, mas o seu nome ficará para sempre associado ao cinema, tendo escrito temas para 132 filmes Dia do Podcast Criação da associação cultural brasileira ARUC - Associação Recreativa do Cruzeiro (65 anos) - desde 2009 a ARUC é considerada patrimônio cultural imaterial do DF

22/10

Nascimento do ator, cantor, compositor e apresentador paulista Rolando Boldrin (90 anos) Nascimento da historiadora paulista Alice Piffer Canabrava (115 anos) - autora de uma das primeiras pesquisas tipicamente acadêmicas da área de História Econômica no Brasil, fundadora de uma revista especializada e da Associação dos Professores Universitários de História, mais tarde chamada de Associação Nacional de História (ANPUH)

23/10

Estreia do programa "Gente que brilha", na Rádio Nacional (76 anos) - programa musical e de variedades produzido e apresentado por Paulo Roberto que recebia grandes estrelas do casting da emissora O avião 14-Bis, criação do inventor brasileiro Santos Dumont percorreu 70 metros em sete segundos, a uma altura de aproximadamente dois metros, perante mais de 1.000 espectadores. Esteve presente a Comissão Oficial do Aeroclube da França, entidade reconhecida internacionalmente e autorizada a homologar qualquer evento significante, tanto no campo dos aeróstatos como no dos "mais pesado que o ar" (120 anos) Dia da Força Aérea Brasileira Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei Nº 218 de 4 de julho de 1936 da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é tido, principalmente por brasileiros, como o 1º Vôo em Avião da história da aviação mundial, e que foi realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"

24/10

Criação da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (19 anos) Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução A/Res ou NRES/3038 de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Carta das Nações Unidas", que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos 5 países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então URSS (União Socialista das Repúblicas Soviéticas) Aniversário de Manaus - a vila de Manaos foi elevada a categoria de cidade neste dia em 1848, por isso a data foi escolhida para as comemorações de aniversário da capital amazônica (358 anos)

25/10

Nascimento do escritor e jornalista maranhense Humberto de Campos (140 anos) Nascimento do pintor espanhol Pablo Picasso (145 anos)

26/10

Partido de Javier Milei obtém maioria nas eleições legislativas da Argentina (1 ano) Nascimento do cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor cearense Antônio Carlos Belchior (80 anos) Morte do pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista fluminense Di Cavalcanti (50 anos) Morte do compositor, arranjador e maestro fluminense Rogério Duprat (20 anos) - um dos maiores responsáveis pela ascensão da Tropicália, personalizando o som do então emergente movimento musical com arranjos bem elaborados, criativos e perfeitamente antenados com as tendências internacionais da época. Ele era o grande responsável pelos efeitos sonoros inovadores de psicodelia e experimentalismo presentes no movimento, junto ao produtor Manoel Barenbein Dia da Visibilidade Intersexo Dia Nacional de Luta pelo Passe Livre - comemorado no Brasil para marcar a data da entrada para votação de um projeto de lei de iniciativa popular pelo passe livre, para ser aprovado em 4 de novembro de 2005 na Câmara de Vereadores da cidade brasileira de Florianópolis; busca aprofundar o debate sobre o direito de ir e vir das pessoas, sobre a mobilidade urbana nas grandes cidades e sobre um novo modelo de transporte para o Brasil, além de lutar por um transporte público fora da iniciativa privada, que garanta o acesso universal pelo passe livre para todas as camadas da população brasileira

27/10

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela UNESCO para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª Reunião da própria UNESCO em 27 de outubro de 1980

28/10

Megaoperação da polícia no Rio resulta em 121 mortes e dezenas de prisões Furacão Melissa deixa dezenas de mortos em países do Caribe Morte do ator, diretor teatral, escritor, crítico e roteirista fluminense Bernardo Jablonski (15 anos) Morte do advogado, político, orador, magistrado e poeta baiano Franklin Américo de Meneses Dória, conhecido como Franklin Dória, o Barão de Loreto (120 anos) - membro fundador da Academia Brasileira de Letras (ABL) O presidente estadunidense Grover Cleveland inaugura a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque (140 anos) Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação de "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas, "Pantomimas Luminosas" no Museu Grévin em Paris Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936 de 28 de outubro de 1943 e Artigo 236º da Lei Nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284 de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros

29/10

Nascimento do sambista fluminense Nelson Cavaquinho (115 anos) Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC) - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde e pela Federação Mundial de Neurologia; tem por fim conscientizar e prevenir sobre esse mal que chega a atingir uma a cada 6 pessoas Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei Nº 5.191 de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

30/10

Dia do Comerciário Dia do Ginecologista Dia do Fisiculturista Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo – data do calendário brasileiro de saúde voltada à conscientização sobre as doenças reumáticas e à importância do diagnóstico e do tratamento adequados Nascimento de Luís Guimarães Filho. Diplomata carioca, poeta e cronista Luís Guimarães Filho, que viria a ocupar a cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras (1925) Morte do escritor baiano Xavier Marques, membro da Academia Brasileira de Letras (1942) Tropas da Força Expedicionária Brasileira participaram da conquista de posições italianas durante a campanha da Segunda Guerra Mundial (1944) Posse do general Emílio Garrastazu Médici como presidente da República, sucedendo à Junta Militar que governava o país desde o afastamento de Costa e Silva (1969) Nelson Piquet conquista o tricampeonato mundial de Fórmula 1. O piloto brasileiro garantiu seu terceiro título mundial na categoria (1987) Ayrton Senna conquista seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O brasileiro assegurou o campeonato ao vencer o GP do Japão, em Suzuka (1988) Brasil é escolhido como sede da Copa do Mundo de 2014 (2007) Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez, ao vencer Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, realizado em 30 de outubro Henrique VII é coroado rei da Inglaterra, consolidando o início da dinastia Tudor (1485). O Império Otomano assina o Armistício de Mudros com os Aliados, encerrando sua participação na Primeira Guerra Mundial (1918). Benito Mussolini é nomeado primeiro-ministro da Itália pelo rei Vítor Emanuel III, dois dias após a Marcha sobre Roma (1922). Orson Welles transmite “A Guerra dos Mundos”, programa de rádio que se tornou célebre pela simulação de boletins sobre uma invasão extraterrestre (1938). A União Soviética detona a Tsar Bomba, a maior explosão nuclear já realizada (1961) Muhammad Ali derrota George Foreman por nocaute no oitavo round, no célebre combate “Rumble in the Jungle”, em Kinshasa (1974). A Argentina realiza suas primeiras eleições democráticas após sete anos de ditadura militar; Raúl Alfonsín é eleito presidente (1983). A Suécia reconhece oficialmente o Estado da Palestina (2014) Nascimento de Ezra Pound, poeta americano (1885) Nascimento de Diego Maradona, futebolista argentino (1960)

31/10