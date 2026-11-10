MP mira bingos ligados à cúpula do jogo do bicho no Rio

Dois bingos clandestinos ligados à estrutura financeira da nova cúpula do jogo do bicho foram alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10). A Justiça expediu sete mandados de busca e apreensão contra os responsáveis pelos estabelecimentos, localizados na zona norte da capital.

De acordo com o Ministério Público, os bingos são ligados aos contraventores Rogério de Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel; Vinicius Drumond, filho e herdeiro dos pontos de jogo do bicho de Luizinho Drumond, que foi patrono da Imperatriz Leopoldinense; e Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, patrono da Acadêmicos do Salgueiro.

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Rogério de Andrade e Adilsinho estão condenados pela Justiça e cumprem pena em presídios federais. Adilsinho também é apontado como responsável pela comercialização de cigarros paraguaios ilegais no Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. A operação tem como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Os estabelecimentos já haviam sido interditados em uma operação em 6 de agosto deste ano, mas voltaram a funcionar recentemente. A pedido do Gaeco, a Justiça determinou novamente a interdição dos imóveis e a destinação dos bens móveis utilizados pela organização criminosa ao Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE), entre outras medidas.

Durante a operação, foram apreendidas 212 máquinas caça-níqueis e R$ 12 mil em dinheiro no bingo da Tijuca. No estabelecimento da Praça da Bandeira, foram recolhidas outras 110 máquinas.

Nove pessoas foram detidas e levadas à delegacia para prestar depoimento sobre o funcionamento dos estabelecimentos e a exploração ilegal de jogos de azar.

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Com informações da Agência Brasil