Polícia Civil prende homem que fornecia fuzis a traficantes da Rocinha

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, prenderam, nessa segunda-feira (9), Felipe de Souza dos Santos, o Paquito, de 32 anos, no município de Camamu (BA), envolvido no fornecimento de fuzis para traficantes da comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

O preso integrava uma organização criminosa especializada na aquisição, financiamento e transporte de armamentos entre estados. Ele atuava no setor logístico da quadrilha, participando do transporte de armas de grosso calibre destinadas ao tráfico de drogas para a facção criminosa Comando Vermelho.

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As investigações foram iniciadas após uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em abril de 2024, em Seropédica, região metropolitana do Rio. Na ação, foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições que haviam sido transportados do Rio Grande do Sul e seriam entregues a criminosos da Rocinha.

Por meio de um trabalho de inteligência, com análise de dados telefônicos, movimentações financeiras e comunicações digitai, as diligências mostraram que a quadrilha tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediários e transportadores. O grupo utilizava contas de terceiros, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder os armamentos durante o transporte.

Em agosto deste ano, outro integrante da organização, Alexandre Albara, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, já havia sido preso em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Após novas diligências, os policiais da Polinter identificaram o paradeiro do criminoso na Bahia e compartilharam as informações com as equipes daquele estado, que fizeram a prisão no distrito de Travessão, em Camamu.

Contra Paquito, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de armas de fogo.

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Com informações da Agência Brasil