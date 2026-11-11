Receita apreende perfumes árabes falsificados no Porto do Rio

A Receita Federal apreendeu, nessa terça-feira (10), dois contêineres contendo aproximadamente 225 mil perfumes árabes contrafeitos [imitação ou cópia do produto original], avaliados em R$ 22,5 milhões, durante operação de fiscalização no Porto do Rio de Janeiro.

As cargas chegaram da China e apresentavam indícios de fraude na declaração aduaneira. Na parte frontal dos contêineres, os importadores haviam declarado produtos de menor valor. Entretanto, durante a inspeção, os servidores identificaram que, no fundo das unidades de carga, havia grande quantidade de perfumes de diversas marcas, predominantemente árabes, que não correspondiam às mercadorias inicialmente apresentadas.

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Os produtos ostentavam indevidamente marcas registradas, caracterizando a falsificação. Os representantes das marcas confirmaram que os perfumes não eram originais.

A ação integra a Operação Fronteira Receita Federal 2026, a maior iniciativa de vigilância e repressão em rotas utilizadas para a prática de ilícitos como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas, fauna e flora e outras fraudes aduaneiras.

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Com informações da Agência Brasil