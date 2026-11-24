Nesta terça-feira (24), os brasileiros podem observar uma superlua. Pode ser vista de todo o país, mas dependerá das condições climáticas para uma melhor observação. E após o pôr do sol deverá ser o melhor momento para avistar o astro.

Segundo o Observatório Nacional (ON), o instante exato da Lua Cheia foi às 11h53, no horário de Brasília, com a Lua a 360.768 km de distância da Terra.

Para ser considerada uma superlua, é preciso preencher alguns critérios, entre eles, estar a uma distância menor ou igual a 360 mil km no instante da Lua Cheia, que é o critério oficial do Observatório Nacional; e estar a pelo menos 90% de proximidade do perigeu, que é ponto da órbita em que a Lua atinge a maior proximidade com a Terra.

Esta superlua, de acordo com o ON, cumpre o segundo critério.

Há ainda um terceiro critério, que não é cumprido pela superlua desta terça, que é um intervalo de tempo entre a Lua cheia e o perigeu menor ou igual a 12 horas.

O perigeu ocorrerá nesta quarta-feira (25), às 18h02, a uma distância de aproximação máxima.

Superluas do ano

No dia 3 de janeiro deste ano, a Lua cheia ocorreu a 362.312 km da Terra, com perigeu a 360.349 km distante por mais de 12 horas. Essa superlua cumpriu também apenas um dos critérios de classificação.

No dia 23 de dezembro, o instante da Lua cheia será às 22h28, a 356.740 km da Terra, menor que 360 mil km, com perigeu no dia 24 às 5h29, diferença de apenas 7 horas. Esta Lua será superlua cumprindo todos os três critérios simultaneamente.

O ON ressalta que os termos superlua e microlua (que é quando a Lua cheia ou nova ocorre quando o astro está no ponto mais distante da Terra) não são definições científicas reconhecidas pela União Astronômica Internacional (IAU).

O termo superlua foi criado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, que definiu que o fenômeno ocorreria quando a Lua cheia estivesse a pelo menos 90% de proximidade do perigeu.

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Com informações da Agência Brasil