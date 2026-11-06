Apreensão de maconha cresce 109% na região de Apucarana

A quantidade de maconha apreendida na região de Apucarana cresceu 109,8% neste ano. Levantamento feito pela Tribuna aponta que o volume saltou de 4,9 toneladas entre janeiro e setembro de 2025 para 10,3 toneladas no mesmo período deste ano. Os dados são do Centro de Análise, Planejamento e Estatística (Cape), da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Grande parte do volume apreendido neste ano foi retirado de circulação durante um flagrante registrado em 23 de setembro pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que interceptou 6,8 toneladas da droga na BR-376, em Apucarana. A carga ilícita era transportada em uma carreta e a ação culminou na prisão do motorista.

Além da maconha, o balanço aponta um crescimento nas apreensões de pasta base de cocaína na região, que passaram de zero no ano passado para 49 quilos neste ano. Apesar da alta no volume total dessas duas substâncias, os dados da Sesp indicam queda na apreensão de outros entorpecentes como o crack, por exemplo, que caiu de 88 quilos para apenas dois quilos (-97%), enquanto a cocaína pronta para consumo reduziu de 32 para oito quilos (-74%).

O relatório do Cape também detalha queda na apreensão de drogas sintéticas e outros ilícitos na 17ª SDP. A quantidade de comprimidos de ecstasy retirada de circulação diminuiu de 534 para 196 unidades. Substâncias como LSD e haxixe, que somaram 58 unidades e 14 quilos em 2025, respectivamente, não registraram apreensões no período analisado deste ano. Já a localização de pés de maconha caiu de 28 para cinco unidades apreendidas.

APUCARANA

A grande apreensão de maconha registrada neste ano em Apucarana refletiu em um aumento de 1.424% em relação aos 447 quilos registrados no mesmo período de 2025. Em contrapartida, as apreensões de ecstasy caíram de 489 para 95 comprimidos no município, redução de 80%. A localização de pés de maconha também caiu de dez unidades, em 2025, para apenas uma (-90%). No caso da cocaína, as apreensões recuaram de seis para dois quilogramas (-70%). Já o LSD, haxixe e crack não tiveram registros de apreensão até o momento no município neste ano.