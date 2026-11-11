Brasil encara o Japão em Singapura com incertezas no meio

A Seleção Brasileira entra na reta final dos compromissos de 2026 e já está em Singapura para o amistoso deste sábado contra o Japão, marcado para as 7h15 (horário de Brasília). Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe esboça uma base titular bem definida no setor defensivo e no ataque, mas o treinador italiano ainda lida com um quebra-cabeça na montagem do meio de campo para o confronto no Estádio Nacional.

Na atividade de ontem, a linha defensiva ganhou forma com Bento no gol, protegido pelos defensores Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Já no setor ofensivo, a aposta de Ancelotti desenha uma linha com Estêvão atuando aberto pela direita, Vinicius Júnior na ponta esquerda e Raphinha escalado como referência central no ataque.

O grande ponto de interrogação está na faixa central do gramado. Bruno Guimarães, peça considerada titular absoluta pelo treinador, permaneceu sob controle de carga pelo terceiro dia consecutivo devido a desgaste físico. Sem o volante do Arsenal em sua plenitude, Ancelotti promoveu testes intensos no setor. Inicialmente, começou o coletivo testando Marlon Gomes e Gabriel Bontempo, mas logo alterou a formação para o tradicional 4-3-3, observando opções como Andrey Santos, João Gomes e André Luiz para definir quem assumirá o comando da articulação.

Além de comandar o ataque, Raphinha terá um papel de liderança ainda maior na partida. O atacante foi confirmado pela comissão técnica como o capitão da equipe diante dos japoneses. Na ausência do zagueiro Marquinhos, desfalque na convocação devido a uma lesão muscular sofrida pelo Paris Saint-Germain, a comissão avaliou a opção de rodízio entre outros líderes do elenco, mas preferiu manter a hierarquia já estabelecida na última Data FIFA. A escolha reforça o prestígio do camisa 10 internamente e reconhece a postura de liderança que o atleta já vem exercendo também no Barcelona. Caso o atacante precise ser substituído no decorrer do jogo, Bruno Guimarães surge como o próximo na linha de sucessão da braçadeira.

Após o duelo contra os japoneses, a Seleção Brasileira encerra o seu calendário de 2026 no próximo domingo, às 7h, em novo amistoso disputado em solo asiático, desta vez enfrentando a seleção local de Singapura.