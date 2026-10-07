Comércio de Apucarana projeta alta de 5% nas vendas para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças deve movimentar o comércio de Apucarana impulsionado por um aumento na intenção de compra. Sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR aponta que 63,9% dos consumidores pretendem presentear neste ano na média estadual, contra os 48,1% do ano passado. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) a expectativa é de um incremento de pelo menos 5% no faturamento das empresas locais.

“A expectativa do lojista é sempre muito boa. Apesar da gente estar vindo de um ano difícil para o comércio, ano de eleições. O comerciante vinha em uma incerteza. Então, agora passando as eleições, começa a se animar mais para que realmente a gente possa ter aí um fim de semana com boas vendas”, salienta a presidente do Sivana, Aída Assunção.

Além de aquecer as vendas de brinquedos e roupas infantis, Aída ressalta que a data também movimenta o setor de alimentação e os espaços de lazer com playgrounds.

E para fomentar ainda mais esses setores, as lojas do comércio de rua atenderão em horário especial amanhã, das 9h às 22h e no sábado das 9h às 18h. “Se conseguirmos vender 5% a mais do que o ano passado estaremos bem satisfeitos”, afirma.

OTIMISMO

O gerente de uma loja de departamento Roberto Rocha confirma o otimismo do setor e projeta um aumento no faturamento. “No nosso caso, o Dia das Crianças só perde em vendas para o Natal. Nenhuma outra data sazonal bate esse período, porque a criança tem o vô, a avó, tio, tia, padrinho e os pais. Então muitas vezes uma criança ganha muitos brinquedos”, observa.

É o caso do pequeno Davi de nove meses que deve ganhar vários presentes no seu primeiro Dia das Crianças. Os pais dele, Luana Beatriz Fortunato, de 21 anos, e Ari Felipe Matheus, de 25 foram atrás dos mimos para o primeiro filho. Como o bebê é também o primeiro neto e sobrinho da família, a lista de presentes promete ser extensa. “Hoje vamos ver o que ele gosta. O que ele decidir pegar, a gente leva. Os avós já estão ansiosos para comprar um monte de coisas”, afirma Luana.

INTENÇÃO DE COMPRA SALTA PARA 63,9%, APONTA PESQUISA

Levantamento da Fecomércio PR aponta que 63,9% dos entrevistados pretendem comprar presentes para crianças neste ano. Outros 16,2% ainda não decidiram se comprarão presentes e 20% afirmaram que não pretendem presentear. O recorte regional mostra que no norte do estado a intenção de compra é de 61,3%. A pesquisa também aponta que os brinquedos continuam como a principal escolha para a data, com 60,3%. Roupas e calçados aparecem em 2º lugar, com 34,3%, seguidos pelos jogos educativos, com 27,2%.

Para o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, o aumento da intenção de presentear vem acompanhado de um consumidor mais atento ao orçamento. “O número de pessoas que presentearão neste ano aumentou significativamente, mas houve retração no tíquete médio. A migração para meios de pagamento à vista (65,5%) e a pesquisa de preços on-line, feita por 74,4% dos consumidores, evidenciam um consumidor mais racional, que evita os juros do parcelamento e o endividamento”, analisa.