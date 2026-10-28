Flamengo busca a sua quarta vitória seguida em clássico contra o Vasco

Vasco e Flamengo entram em campo hoje, às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico reúne o líder da competição e uma equipe que ainda busca se afastar do risco de rebaixamento.

O Flamengo soma 70 pontos e tenta emplacar a quarta vitória consecutiva no campeonato. Após a eliminação para o Estudiantes na Libertadores, o time comandado por Leonardo Jardim concentra os esforços na conquista do título nacional.

O Vasco chega após vencer o Corinthians e ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos. A vantagem para o Grêmio, primeiro clube na zona de rebaixamento, é de quatro pontos.O tricolor gaúcho também joga hoje, às 21h30, contra o Athletico na Arena, em Porto Alegre.

Além da situação no Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel precisa administrar o elenco para a semifinal da Copa do Brasil. O Cruzmaltino enfrenta o Palmeiras neste domingo (1º), às 16h, e pode preservar alguns atletas no clássico.

Sem jogadores suspensos, o Vasco deve continuar sem o volante Barros e o zagueiro Cuesta, que enfrentam problemas físicos e foram vetados para a partida de hoje à noite.

No Flamengo, Carrascal cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Evertton Araújo e Danilo permanecem no departamento médico. Leonardo Jardim também deve promover alterações, com a volta de Emerson Royal à lateral direita no lugar de Varela.

O Vasco, do técnico Pedro Emanuel, deve entrar em campo com Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Bruno Duarte, Colidio e Andrés Gómez.

Já o Flamengo deve ser escalado com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.