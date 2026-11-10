Força-tarefa já recolheu 400 caminhões de galhos e entulhos depois do temporal

A Prefeitura de Apucarana já recolheu aproximadamente mil toneladas de entulhos deixados pelo temporal de 21 de setembro. O volume, formado principalmente por galhos, móveis e telhas, equivale a cerca de 400 caminhões de materiais retirados das ruas e calçadas até a última sexta-feira (6), segundo balanço divulgado ontem. Coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a força-tarefa mobiliza aproximadamente 30 servidores diariamente, inclusive aos fins de semana, em uma operação contínua de recuperação dos espaços públicos. A expectativa é concluir os trabalhos nos próximos 30 dias.

“As pessoas, muitas vezes, não têm a dimensão dos estragos causados pelo temporal. Já recolhemos o equivalente a 400 caminhões. Mas ainda há muito trabalho pela frente. Nossos servidores estão empenhados e trabalhando duro, inclusive aos fins de semana, para limpar toda a cidade o mais rápido possível”, afirma o secretário municipal de Serviços Públicos, Wendel Metta.

Para ampliar a capacidade de atendimento e acelerar os serviços de limpeza e recuperação da cidade, a Prefeitura também vem remunerando os servidores pelas jornadas extraordinárias de trabalho. Até o fechamento da última folha de pagamento, o Município havia desembolsado aproximadamente R$ 100 mil em horas extras para manter essa mobilização.

Segundo o secretário, as regiões mais afetadas foram a Vila Reis, o Jardim Ponta Grossa, o Núcleo Marcos Freire, o Jardim América e bairros adjacentes. Atualmente, a secretaria mantém uma média de quatro equipes de recolhimento por dia, número que pode chegar a seis, conforme a necessidade de conciliar essa atividade com os demais serviços de rotina. Até o momento, foram recebidos mais de 3.500 protocolos solicitando a retirada de materiais. A estimativa, porém, é de que o número de locais que ainda necessitam do serviço seja aproximadamente o dobro, considerando também os pontos em que os moradores não formalizaram o pedido.

Para agilizar o atendimento, a Prefeitura orienta que os moradores registrem um protocolo sempre que identificarem galhos e móveis inservíveis nas ruas e calçadas. A solicitação pode ser feita pelo WhatsApp (43) 99626-7450. “O protocolo é importante para que nossas equipes cheguem mais rápido aos locais que precisam de limpeza”, explica Wendel.