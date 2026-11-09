Inscrições para cursos técnicos de 2027 da rede estadual encerram hoje

Os interessados em cursar uma formação técnica gratuita na rede estadual de ensino do Paraná em 2027 têm hoje para fazer a inscrição. O prazo, aberto desde 1º de outubro, termina após mais de um mês de inscrições para estudantes de qualquer rede de ensino. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela Área do Aluno, no portal da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR). Uma das novidades deste ano é a possibilidade de escolher até duas opções de cursos. Na área do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, são mais de 1,4 mil vagas.

A rede estadual oferece mais de 50 cursos técnicos em diferentes regiões do Paraná, distribuídos em 12 eixos tecnológicos. Entre as formações estão Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Agropecuária, Enfermagem, Gastronomia e Segurança do Trabalho, por exemplo. A oferta varia conforme o município e a instituição de ensino, com opções também nas áreas de Infraestrutura, Produção Industrial e Turismo.

Segundo Adriana Kampa, coordenadora técnica do Departamento de Educação Profissional da Seed-PR, a possibilidade de indicar dois cursos amplia as alternativas dos candidatos no processo seletivo. “Os interessados podem se cadastrar on-line através da Área do Aluno, tendo a vantagem inédita de selecionar até duas opções de cursos diferentes”.

Os cursos são ofertados em duas modalidades. A integrada é voltada aos estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e desejam fazer o Ensino Médio junto à formação técnica. Nesse formato, os alunos cursam as disciplinas da formação geral e os conteúdos profissionalizantes ao longo do Ensino Médio.

Já a modalidade subsequente é destinada a quem concluiu o Ensino Médio e pretende obter uma habilitação técnica. Nesse caso, o estudante cursa apenas as disciplinas específicas da formação profissional, sem precisar repetir os conteúdos da educação básica.

As formações são planejadas conforme as características econômicas e as demandas do mercado de trabalho nas diferentes regiões do Paraná, buscando ampliar as oportunidades de qualificação e inserção profissional.