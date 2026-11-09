Com Vini Jr e Endrick, Ancelotti comanda 1º treino da Seleção

O técnico Carlo Ancelotti comandou ontem o primeiro treino da Seleção Brasileira em Singapura, dando início à preparação para a série de amistosos na Ásia. Com o grupo ainda reduzido, o treinador levou apenas 12 jogadores ao gramado do Jalan Besar Stadium, com destaque para as presenças dos atacantes Vini Júnior e Endrick. A atividade principal foi focada em trabalhos em campo reduzido e exercícios de finalização.

Os atletas que entraram em campo por seus clubes no final de semana — Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley — foram preservados pela comissão técnica e realizaram apenas atividades regenerativas na academia. No gramado, Ancelotti trabalhou com os goleiros Pedro Morisco, Lucas Perri, Bento e o convidado Philipe Gabriel, da equipe Sub-20, além dos jogadores de linha Vini Júnior, Endrick, André Luis, Arthur Dias, Gabriel Bontempo, Jonatan Jesus, Alan Elias e Vitor Reis.

A delegação brasileira tomará forma ao longo da semana. Outros oito convocados têm chegada prevista para a manhã de hoje e já devem participar do treinamento no período da tarde, marcado para as 5h (horário de Brasília). O elenco estará totalmente completo apenas amanhã, quando desembarcam Alisson Santana e Marlon Gomes, ambos do Shakhtar Donetsk. Antes do treino de hoje, dois jogadores concederão entrevista coletiva no hotel W Singapore Sentosa Cove, onde o grupo está hospedado.

Para esta Data Fifa, o Brasil contará com 25 jogadores. A lista original de 26 nomes sofreu uma baixa na última semana com o corte do volante Danilo, do Botafogo, diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita. A comissão técnica optou por não convocar um substituto para a posição.

A Seleção Brasileira fará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília). Em seguida, a equipe volta a campo na terça-feira (17), às 7h, para enfrentar a seleção da casa.

O grupo à disposição de Carlo Ancelotti para os confrontos é formado pelos goleiros Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco; pelos defensores Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Victor Reis e Wesley; pelos meio-campistas André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Gabriel Bontempo, João Gomes e Marlon Gomes; e pelos atacantes Alisson Santana, Allan, Endrick, Estêvão, Raphinha, Rayan e Vini Jr.