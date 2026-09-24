Levantamento aponta R$ 7, 2 mi de prejuízos na industria e comércio

Os prejuízos informados por indústrias, comércios e prestadores de serviços de Apucarana atingidos pelo temporal de 21 de setembro já ultrapassam R$ 7,2 milhões. O levantamento preliminar é realizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços a pedido do prefeito Rodolfo Mota e continua sendo atualizado conforme novas informações chegam das empresas afetadas.

O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, afirma que a prioridade neste momento é ouvir os empresários, dimensionar os impactos e acompanhar as dificuldades enfrentadas pelos diferentes setores. “Nossa prioridade agora é ouvir, levantar as informações com responsabilidade e dar suporte nos encaminhamentos possíveis. Estamos visitando nossos empresários, acompanhando a situação e mantendo a Secretaria à disposição de quem foi atingido. Esse levantamento será importante para que o Município e os órgãos responsáveis tenham uma dimensão mais precisa dos impactos causados pelo temporal.”

A coleta de informações conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) e do Sindicato das Indústrias do Vale do Ivaí (SIVALE). Os dados levantados estão sendo encaminhados à Defesa Civil e contribuirão para a avaliação dos danos e para a análise de possíveis encaminhamentos, dentro das medidas cabíveis.

Além da coleta de dados, a Secretaria está realizando visitas a empresários e estabelecimentos afetados, ouvindo as principais dificuldades e acompanhando de perto a situação de cada setor. Como o levantamento permanece em andamento, o valor dos prejuízos poderá ser atualizado conforme novas informações sejam apresentadas pelas empresas atingidas.