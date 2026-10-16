Novo raio-X digital é instalado no Pronto Atendimento Infantil de Apucarana

O Pronto Atendimento Infantil de Apucarana (PAI) passou a contar com um novo aparelho de raio-X digital de última geração. O equipamento adquirido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) começou a operar nesta sexta-feira (16), ampliando a capacidade de diagnóstico da unidade. Em média, o PAI realiza entre 250 e 270 atendimentos diários, sendo que cerca de 40 incluem exames de raio-X, o equivalente a aproximadamente 15% da demanda.

O prefeito Rodolfo Mota e o secretário municipal da Saúde, médico Guilherme de Paula fizeram uma visita ao local. Segundo o prefeito, o investimento busca oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e mais agilidade e segurança no diagnóstico dos pacientes. “Mais do que ter uma equipe comprometida de médicos e servidores, precisamos garantir equipamentos e condições para que esses profissionais façam um bom diagnóstico”, afirmou Rodolfo Mota.

De acordo com ele, durante a instalação, a empresa fornecedora destacou que são poucos os equipamentos em operação no Paraná com essa configuração e nível de desempenho, o que coloca o PAI entre as unidades com tecnologia avançada para a realização de exames radiográficos. Além da qualidade final do exame, o equipamento permite a transmissão instantânea das imagens para o computador do médico.

Com suspeita de fratura no tornozelo, o primeiro paciente que passou pelo novo raio-X foi o adolescente Nicolas Ferreira de Mesquita, de 16 anos.

O secretário municipal da Saúde, médico Guilherme de Paula, destacou que o PAI realiza cerca de 1,3 mil exames de raio-X por mês. “Os números demonstram a importância do equipamento para o diagnóstico de fraturas, traumas e suspeitas de doenças pulmonares, entre outras condições. Temos uma demanda mensal de cerca de 1,3 mil radiografias, com média de 40 por dia”, ilustra o secretário. Segundo ele, a tecnologia digital proporciona mais rapidez e qualidade na visualização das imagens, auxiliando os médicos na avaliação dos pacientes e na definição do tratamento.