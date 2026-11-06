Palmeiras e Vasco duelam por vaga na final da Copa do Brasil

O Palmeiras chega a São Januário neste domingo (8) com a vantagem do empate para conquistar uma vaga na final da Copa do Brasil. O Vasco, que terá o apoio da torcida no confronto das 17h, precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Nubank Parque.

Para avançar sem depender dos pênaltis, o time carioca terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se ganhar por apenas um, a classificação será decidida nas cobranças. A equipe paulista também garante a vaga com uma vitória.

Os dois clubes entram na decisão após resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Na luta para se afastar do rebaixamento, o Vasco derrotou o Athletico por 3 a 1, em Curitiba. Já o Palmeiras aplicou 6 a 1 no Remo, em casa, e manteve a perseguição ao líder Flamengo.

Além da disputa pelo título brasileiro e pela classificação na Copa do Brasil, o time comandado por Abel Ferreira tem pela frente a final da Libertadores.

O técnico Pedro Emanuel deve preservar a estrutura utilizada pelo Vasco na primeira partida. A necessidade de buscar a vitória, porém, pode abrir espaço para uma formação mais ofensiva.

O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

No Palmeiras, Abel Ferreira deve promover o retorno de jogadores que não começaram a partida contra o Remo, entre eles Giay e Flaco López. Sosa pode aparecer entre os reservas, enquanto Paulinho e Emiliano Martínez continuam fora.

Com isso, a equipe deve ter Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Maurício), Andreas Pereira e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López.

Bráulio da Silva Machado, de Santa Catarina, será o árbitro da partida. Os assistentes serão Victor Imazu dos Santos, do Paraná, e Leila Naiara Moreira da Cruz, do Distrito Federal.

O vencedor do duelo terá pela frente Atlético Mineiro ou Grêmio, que jogam neste sábado (07), às 18h, na Arena MRV. Os gaúchos chegam com vantagem, já que venceram a partida de ida por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

Vasco e Palmeiras terá transmissão da Globo, na TV aberta; do SporTV, na TV por assinatura; do Premiere, no pay-per-view; e do Amazon Prime Video, no streaming.