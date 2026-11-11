Seca e queimadas atingiram maioria das cidades em 4 anos

Mais da metade dos municípios da região sofreu com eventos climáticos extremos, como seca, queimadas e alagamentos, entre os anos de 2021 e 2024. O dado integra a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estiagem foi o principal problema enfrentado no período, afetando Apucarana e outras 13 cidades. O levantamento evidencia um cenário oposto à realidade atual da região, que hoje enfrenta chuvas acima da média e temporais frequentes impulsionados por um Super El Niño.

Além da seca, o estudo mostra que 10 municípios registraram alta incidência de queimadas. Cidades como Califórnia, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí relataram a ocorrência simultânea de estiagem e incêndios ambientais. A lista de municípios afetados por queimadas é completada por Arapongas, Faxinal e Sabáudia.

Já os alagamentos foram relatados por prefeituras de Godoy Moreira, Marilândia do Sul e São João do Ivaí, além de Ivaiporã e Lidianópolis que enfrentaram tanto as enchentes quanto a estiagem no mesmo intervalo de tempo. A pesquisa do IBGE registrou ainda problemas geológicos em Godoy Moreira, que informou a ocorrência de erosão, e em Grandes Rios que também relatou deslizamentos.

O impacto do clima seco registrado nestes anos é confirmado pelo aumento de ocorrências no 11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), responsável pelo atendimento em Apucarana, Arapongas e mais 20 municípios. Um levantamento feito pela Tribuna junto ao sistema da corporação aponta que os chamados para incêndios em vegetação cresceram 18% na região, passando de 679 para 807 entre 2021 e 2024. Apenas em Apucarana, o salto foi de 62%, subindo de 263 para 429 registros. “Esse período prolongado de estiagem favorecem para que os incêndios ambientais aconteçam”, salienta.