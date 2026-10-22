Seminário em Apucarana quer ampliar participação de famílias acolhedoras

Apucarana recebe nesta sexta-feira (23), no Cine Teatro Fênix, o 1º Seminário Municipal de Acolhimento Familiar. Promovido pela Prefeitura, o evento reunirá especialistas do Paraná e de outras regiões do país, além de profissionais de 27 municípios interessados em conhecer e aprimorar o atendimento a crianças e adolescentes afastados de suas famílias por situações de violência ou violação de direitos.

O encontro é gratuito, aberto à comunidade e terá recepção a partir das 8h30, com atividades até as 17 horas. As inscrições também poderão ser realizadas no local.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), o prefeito Rodolfo Mota destacou que o objetivo é divulgar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, já existente no município, e incentivar a participação de novas famílias. “Muitas pessoas ainda não conhecem esse trabalho e talvez nem saibam que podem participar. Queremos apresentar o serviço, explicar como funciona e mobilizar mais famílias para ajudar a proteger nossas crianças”, afirmou.

Uma das palestrantes, Neusa Cerutti, diretora técnica do Instituto Acolher, ressaltou que o Paraná é referência nacional nessa modalidade de atendimento. Segundo ela, o acolhimento familiar permite oferecer atenção individualizada a crianças que passaram por situações traumáticas.

A especialista explicou que o acolhimento é temporário, não se confunde com adoção e exige preparação e acompanhamento técnico das famílias, que recebem subsídio financeiro da Prefeitura para contribuir com os cuidados.

“Quando uma criança vai para a casa de uma família acolhedora, ela não deixa de ser responsabilidade do Estado. Essa família precisa de acompanhamento, suporte e de uma equipe preparada para ajudá-la”, destacou.

A programação contará ainda com Natália Figueiredo, doutora em Serviço Social pela UERJ; Sérgio Luiz Kreuz, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná; e Luciano Machado de Souza, promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná.