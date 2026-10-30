UMA NOVA CHANCE PARA SERENA

Encontrada com uma perna amputada em 16 de setembro em um caso grave de maus-tratos, Serena, uma cachorra sem raça definida de porte pequeno a médio, está à espera de uma segunda chance. Recuperada, ela está disponível para adoção no Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) de Apucarana. O animal foi abandonado na região central do município e salvo graças à ação de uma moradora.

Segundo Davi Ricardo de Andrade Santana, coordenador e médico-veterinário responsável pelo Cemsa de Apucarana, a mutilação foi causada por ação humana. “A Serena foi mutilada e abandonada na área central, próximo à região do 28”, detalhou. “Amputaram a perna dela traseira e a ‘tia Amanda do táxi’ resgatou esse animalzinho e trouxe para nós”, contou.

Apesar do trauma sofrido, Serena é descrita como um animal extremamente dócil e que convive bem com outros animais. “Ela é carente demais, precisando de muita atenção. Precisa de uma pessoa, de uma família que dê muito carinho para ela”, completou Davi.

Atualmente, Serena está sob os cuidados temporários da protetora Amanda Ribeiro, de 36 anos, que participou do resgate da cachorra e decidiu acolhê-la temporariamente. “Ela vai ficar comigo até achar uma família. Levo onde for preciso, até mesmo em outras cidades”, garantiu ela. Ainda segundo Amanda, Serena já corre e brinca normalmente. Ela não precisa mais de curativos e foi castrada “Ela é muito amável, pode viver até em apartamento”, comentou a protetora.

Os interessados em adotar Serena pode entrar em contato com Amanda pelo telefone (43) 99699-6617.