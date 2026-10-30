Palmeiras e Vasco abrem duelo da semifinal da Copa do Brasil

Após dois meses de intervalo, a Copa do Brasil retorna neste domingo (1º) com o início das semifinais. Às 16h, o Palmeiras recebe o Vasco no Nubank Parque, em São Paulo, para tentar construir uma vantagem na disputa por uma vaga na decisão. O clube paulista busca o quinto título da competição, enquanto os cariocas querem o bicampeonato.

Campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020, o Palmeiras está a três partidas de uma nova conquista. Nesta edição, a final será disputada em jogo único, em Brasília. Do elenco que levantou a taça em 2020, já sob o comando de Abel Ferreira, apenas o zagueiro Gustavo Gómez permanece no clube.

O treinador ganhou opções para montar a equipe. Recuperado de uma entorse no tornozelo, Vitor Roque entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Santos, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, e voltou a treinar em campo na reapresentação de quinta. Piquerez e Andreas Pereira também estão disponíveis após cumprirem suspensão antes do clássico .

Abel pode repetir a formação utilizada na Vila Belmiro, com três zagueiros e três volantes, ou reforçar o setor ofensivo. Nesse caso, Mauricio e Vitor Roque aparecem como alternativas para a vaga de um meio-campista. Paulinho segue em recuperação de um trauma na panturrilha direita, enquanto Ramón Sosa e Jefté também continuam fora das atividades.

A semifinal chega na semana em que o português completa seis anos de Palmeiras. Desde a contratação, anunciada em 30 de outubro de 2020, ele acumulou 11 títulos. Nesta temporada, além da conquista do Paulista, o clube segue na disputa pelo Brasileiro e está na final da Libertadores, contra o Estudiantes, da Argentina.

O Vasco chega ao confronto pressionado pela eliminação na Copa Sul-Americana e pela derrota por 4 a 1 para o Flamengo. O técnico Pedro Emanuel utilizou uma formação mista no clássico, mas a goleada ampliou a cobrança sobre a equipe antes da semifinal.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo (8), às 17h. A preferência de jogadores, comissão técnica e diretoria é disputar o confronto em São Januário, embora o Consórcio Fla-Flu tenha colocado o Maracanã à disposição.

Na outra semifinal, Grêmio e Atlético-MG fazem o primeiro duelo neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio.